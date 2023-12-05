Бортпроводница севшего в поле самолета «Уральских авиалиний» рассказала о ходе полета

Полет Airbus А321, который 12 сентября экстренно сел в поле под Новосибирском, проходил в штатном режиме. Об этом сайту «Страсти» рассказала старшая бортпроводница Дарья Глушкова.

Дарья призналась, что старалась не показывать волнение остальным.

«Так как времени было очень мало, на волнение его не оставалось. Собралась, вспомнила все, чему нас учили, и просто начала работать.», - сообщила она.

«Коллеги тоже не паниковали – они пытались держать себя в руках, «собирали силу в кулак», - говорит Дарья.

Перед подготовкой кабины пилоты провели небольшой брифинг – дальше все следовали инструкции.

Подробнее о том рейсе, поведении пассажиров и действиях экипажа читайте в нашем интервью.