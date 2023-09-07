Бороться за ребенка до конца или бросить на улице: реальные истории заключенных матерей

Руководитель благотворительного фонда «Протяни руку», который занимается помощью заключенным, Наталья Костина рассказала сайту «Страсти» о борьбе женщин, находящихся в колонии, за своих детей. Так, одна из заключенных смогла добиться факультативного вида освобождения, устроилась на работу и сняла квартиру, чтобы ее ребенка не отдали в детский дом.

Костина напомнила, что женщины имеют право проживать в колониях со своими детьми, пока им не исполнилось три года. По истечении срока малышей отправляют на свободу (в детский дом или под опеку родных), а мама продолжает отбывать наказание.

По словам Костиной, мать всегда может выйти из колонии и забрать ребенка, даже если его уже взяли под опеку. Но сложность состоит в том, что женщине нужно будет доказать свою состоятельность: она должна устроиться на работу, предоставить органам опеки, где будет жить малыш, показать, что у нее есть доход.

«Но ей никто не станет запрещать, если она хоть каждый день захочет приходить к ребенку, навещать его в детском доме, пока не обеспечит условия, при которых сможет забрать малыша», – уточнила Костина.

Руководитель благотворительного фонда поделилась личной историей. Женщина отбывала наказание в Перми, а ее дочка была на свободе, под опекой бабушки. И в один момент девочка попала в органы опеки, потому что бабушка ее избила. Мать не хотела, чтобы ребенок отправился в детский дом, и смогла освободиться по 82 статье (по ст. 82 УК РФ предусматривается факультативный вид освобождения от наказания: беременных женщин; женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, и мужчин, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет и являющихся единственным родителем).

«Эта женщина била во все колокола… – рассказывает Костина. – И женщина добилась, чего хотела: благодаря напору и заряженности на результат она смогла освободиться по 82 статье и устроиться даже на работу, и сняла квартиру!»

Руководитель фонда отмечает, что обычно освобождающиеся женщины выходят из колонии вместе со своими детьми. Однако все же есть печальные истории, когда малышей бросали на улице. Но Костина уверяет, что на ее практике такое было всего два раза.

«А был случай, когда нашли малыша на улице с нашим рюкзаком. Нам позвонил участковый из региона, на рюкзаке увидел нашу вышивку и набрал в интернете, что это такое. Мы поговорили и пытались выяснить, чей это ребенок», – поделилась она.

Записок при малыше не было. Потом выяснилось, из какого он учреждения и что за женщина освободилась. Волонтер при ее выходе передал «дорожный комплект» от фонда «Протяни руку» (набор самых необходимых вещей, который фонд дарит заключенным перед выходом на свободу, прим. «Страсти»). Женщина из этого региона не переезжала, она была в своем родном городе.

«Случилось то, что случилось. Но это тоже единичный случай», – резюмировала Наталья.

Подробнее о том, чем занимается фонд «Протяни руку» и какую помощь оказывает женщинам и подросткам в колониях, читайте в нашем материале.