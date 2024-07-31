«Большой профессионал»: Лукерья Ильяшенко рассказала о съемках с Владимиром Машковым

Актриса Лукерья Ильяшенко назвала Владимира Машкова самым лучшим партнером в кино. Лукерья вспомнила о съемках с коллегой в беседе с изданием «Страсти».

Ильяшенко и Машков снимались в детективном сериале «Налет». По словам актрисы, у нее остались положительные эмоции от работы с Владимиром. Она назвала его большим профессионалом и самым лучшим партнером в кино, с которым ей приходилось сниматься.

«Он очень трепетно относится к партнеру. Игра — это всегда взаимодействие двух людей, это всегда реакции. Грубо говоря, есть два актера, которые произносят текст и провоцируют друг друга на эмоции. Владимир Львович — тот актер, который всегда подыграет, даст на что-то отреагировать, всегда поможет! Он очень крутой партнер, большой профессионал. Если где-то не дописана сцена, Машков сам будет ее переписывать», — высказалась актриса.

Помимо Машкова, Лукерья выделила Сергея Безрукова, с которым ей также было комфортно в одном кадре. По словам Ильяшенко, Безруков всегда поможет, подскажет и вселит уверенность в коллег по площадке.

«Он — большой мастер, великий артист. Он понимает, что партнер, который с ним в одном кадре, тоже должен быть хорош. Многие артисты этого не осознают. Зачастую происходит театр одного актера, и сцена не складывается. Безруков поможет, подскажет, расскажет, похвалит. Вселит в тебя такую уверенность, что ты подумаешь: «Вау! Классно получилось!»», — поделилась актриса.

Полное интервью Лукерьи Ильяшенко о съемках в кино и отказе от светских мероприятий читайте здесь.