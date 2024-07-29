Большинство звезд выбирают именно этот цвет: почему улыбка Тимати выглядит стандартно и не идет его смуглому лицу

Сегодня идеально ровные зубы и белоснежная улыбка стали трендом не только в мире знаменитостей, но и среди обычных людей. Главное условие для этого — регулярная гигиена и бережная забота о полости рта. Ну и, конечно, не стоит забывать о новейших достижениях эстетической стоматологии. О том, как ими воспользовался рэпер Тимати, сайту «Страсти» рассказал стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC Арам Давидян.

Врожденные проблемы

Если рассмотреть ранние фотографии певца, нетрудно понять, что в молодости он имел хорошие полупрозрачные зубы, практически идеальные от природы. Снимки не позволяют увидеть все детали, поэтому сложно сказать о скрытых дефектах, которые могли быть, например, в жевательном отделе. На фото Тимати в юности можно также заметить незначительную диастему — симпатичную щербинку между передними зубами, которая добавляла лицу индивидуальности. Судя по всему, музыкант решил исправить этот недостаток и прошел необходимое лечение.

Эксперименты

Интересно отношение самого Тимати к своей улыбке. В молодые годы он удивил фанатов золотыми накладками на зубах и в таком виде некоторое время появлялся на публике. Впрочем, идея не нашла отклика в массах и не стала популярной среди поклонников звезды. Затем парень повзрослел и сменил стиль «дорого-богато» на престижные белоснежные виниры.

Стоматологические процедуры и итоги лечения