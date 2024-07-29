Большинство звезд выбирают именно этот цвет: почему улыбка Тимати выглядит стандартно и не идет его смуглому лицу
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Сегодня идеально ровные зубы и белоснежная улыбка стали трендом не только в мире знаменитостей, но и среди обычных людей. Главное условие для этого — регулярная гигиена и бережная забота о полости рта. Ну и, конечно, не стоит забывать о новейших достижениях эстетической стоматологии. О том, как ими воспользовался рэпер Тимати, сайту «Страсти» рассказал стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC Арам Давидян.
Врожденные проблемы
Если рассмотреть ранние фотографии певца, нетрудно понять, что в молодости он имел хорошие полупрозрачные зубы, практически идеальные от природы. Снимки не позволяют увидеть все детали, поэтому сложно сказать о скрытых дефектах, которые могли быть, например, в жевательном отделе. На фото Тимати в юности можно также заметить незначительную диастему — симпатичную щербинку между передними зубами, которая добавляла лицу индивидуальности. Судя по всему, музыкант решил исправить этот недостаток и прошел необходимое лечение.
Эксперименты
Интересно отношение самого Тимати к своей улыбке. В молодые годы он удивил фанатов золотыми накладками на зубах и в таком виде некоторое время появлялся на публике. Впрочем, идея не нашла отклика в массах и не стала популярной среди поклонников звезды. Затем парень повзрослел и сменил стиль «дорого-богато» на престижные белоснежные виниры.
Стоматологические процедуры и итоги лечения
Сегодня артист ослепляет новыми зубами, выполненными из керамики. К большому сожалению, они изготовлены не очень хорошо. В силу анатомических особенностей Тимати не демонстрирует полностью работу стоматолога. Однако можно констатировать, что здесь использован материал цвета блич — специальной палитры оттенков для зубной керамики. Сейчас большинство звезд выбирает именно такой вариант, считая его лучшим для голливудской улыбки. Но на самом деле это не всегда является удачной идеей. Блич подходит далеко не всем, поскольку цвет зубов должен соответствовать типу внешности. Смуглому и яркому рэперу был бы к лицу другой оттенок, не нарушающий гармонию образа.
Если оценивать результаты преображения, то нельзя сказать, что стало лучше. Возможно, надо было просто отбелить эмаль, поставить брекеты или элайнеры, чтобы частично сохранить уникальность. В настоящий момент улыбка Тимати выглядит не вполне естественно и слишком стандартно. Не исключено, что у него несколько изменился прикус, а вместе с ним и жевательная функция. Поэтому непонятно, удобно ли ему с такими зубами. В целом, работа не очень качественная: лучше было бы использовать менее радикальную стратегию лечения.
Арам Давидян
Стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC
Тайны Тимати
Артист предпочитает не рассказывать, откуда взялась его идеальная улыбка. Вместо этого он не раз пытался убедить поклонников, что хороший уход и правильное питание творят чудеса. Тимати приписывал все заслуги дорогой зубной пасте и воде с высоким содержанием фтора. Тем не менее люди понимают, что красивые зубы знаменитости — результат стоматологических манипуляций. Почему он стесняется признать этот факт, остается загадкой.
Ранее Арам Давидян проанализировал улыбку певицы Ольги Бузовой. Специалист указывал на то, что артистка потратила не менее 1 млн рублей, но при этом улыбается нечасто.