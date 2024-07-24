Потратила на менее миллиона, но улыбается нечасто: Бузовой не смогли полностью исправить прежние ошибки с зубами

Существуют стоматологические процедуры, которые помогают звездам шоу-бизнеса обрести безупречную голливудскую улыбку. Именно она является главной частью их имиджа. Кроме эстетики, важна также качественная и своевременная гигиена полости рта. О том, какие манипуляции с зубами делала Ольга Бузова, а какие она категорически отвергает, сайту «Страсти» рассказал Арам Давидян — врач стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC.

«Звездная» улыбка: как ее добиться?

Знаменитости часто прибегают к различным хитростям, чтобы улучшить внешний вид своих зубов. Какие стоматологические методы пользуются особой популярностью у известных персон?

Виниры. Это тонкие керамические или композитные накладки, которые устанавливаются поверх зубов для идеального выравнивания, цвета и формы. Отбеливание. Профессиональная процедура в стоматологических клиниках помогает добиться ослепительно белой улыбки. Брекеты. Для исправления неровностей зубного ряда многие звезды носят ортодонтические конструкции. Имплантаты. При отсутствии одного или нескольких зубов устанавливаются титановые имплантаты, которые служат надежной опорой для протезов. Реставрация. Поврежденные, сколотые или разрушенные зубы могут быть восстановлены с помощью пломб, коронок, виниров.

Что говорит о своих зубах сама певица?

Бузова призналась, что в детстве совсем не опасалась стоматологов, без страха ходила на профосмотры. Зато сейчас она очень боится лечить зубы — все, что с этим связано, вызывает у нее массу негативных эмоций.

Ольга утверждает, что высоко ценит то, что дала ей природа. Певица добавила, что гордится собственными зубами, а установка виниров никогда не входила в ее планы. В чем причина столь негативного отношения к декоративным пластинкам? Ирина Александровна, мать Бузовой — стоматолог со стажем. Она много лет проработала в одной из поликлиник Санкт-Петербурга и не советует дочери увлекаться радикальными улучшениями внешности, стараться сохранять естественность.

Ольга достаточно давно не лечится у мамы, предпочитает иметь дело с другими врачами. Певица объясняет, что с родственниками в этом плане трудно взаимодействовать — слишком часто возникает желание пожаловаться и покапризничать. Лучше все же обращаться за медпомощью к посторонним людям. При этом Ирина Александровна держит связь со стоматологом Ольги и интересуется ее здоровьем.

Несколько лет назад знаменитость решилась на стоматологическую операцию. Ольга рассказала, что ей пришлось удалить один зуб по медицинским показаниям. Позже было проведено небольшое хирургическое вмешательство — установка имплантата. Восстановление после процедуры было непростым — оно длилось не один месяц, пока зуб приживался.

Звезда советует не забывать о ежедневной гигиене, всеми силами беречь свое здоровье, следить и ухаживать за полостью рта. По состоянию зубов можно определить, какая у человека наследственность. Поэтому Бузова всегда обращает внимание на улыбки окружающих: если с этим все в порядке, значит, генетика не подкачала.

Зубы Ольги Бузовой: мнение специалистов

Видно, что певица тщательно заботится о своих зубах, регулярно делает профессиональную гигиену и отбеливающие процедуры. Надо понимать, что она является публичной персоной, поэтому должна выглядеть безупречно. Неудивительно, что ее внешность — зона особого внимания.

Врожденные данные

Можно отметить, что у Ольги красивая улыбка и от природы неплохие зубы. Если говорить про их состояние в молодости, то бросается в глаза, что центральная линия резцов не совпадает с серединой лица. Кроме того, имеется наклон, который тоже влияет на общую гармонию. Сразу заметно, что зубы Ольги подвержены истиранию. Скорее всего, причина заключается в дефектах прикуса и анатомических особенностях строения челюсти: различным уровнем десен спереди и узкими зубными рядами. Существуют методы ортодонтического лечения, которые позволяют справиться с этой задачей.

Стоматологические процедуры

Бузова уверяет, что выступает за естественную красоту. Однако она несколько лукавит: некоторые манипуляции по улучшению зубов все же были проведены.