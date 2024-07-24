Потратила на менее миллиона, но улыбается нечасто: Бузовой не смогли полностью исправить прежние ошибки с зубами
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Существуют стоматологические процедуры, которые помогают звездам шоу-бизнеса обрести безупречную голливудскую улыбку. Именно она является главной частью их имиджа. Кроме эстетики, важна также качественная и своевременная гигиена полости рта. О том, какие манипуляции с зубами делала Ольга Бузова, а какие она категорически отвергает, сайту «Страсти» рассказал Арам Давидян — врач стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC.
«Звездная» улыбка: как ее добиться?
Знаменитости часто прибегают к различным хитростям, чтобы улучшить внешний вид своих зубов. Какие стоматологические методы пользуются особой популярностью у известных персон?
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Виниры. Это тонкие керамические или композитные накладки, которые устанавливаются поверх зубов для идеального выравнивания, цвета и формы.
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Отбеливание. Профессиональная процедура в стоматологических клиниках помогает добиться ослепительно белой улыбки.
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Брекеты. Для исправления неровностей зубного ряда многие звезды носят ортодонтические конструкции.
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Имплантаты. При отсутствии одного или нескольких зубов устанавливаются титановые имплантаты, которые служат надежной опорой для протезов.
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Реставрация. Поврежденные, сколотые или разрушенные зубы могут быть восстановлены с помощью пломб, коронок, виниров.
Что говорит о своих зубах сама певица?
Бузова призналась, что в детстве совсем не опасалась стоматологов, без страха ходила на профосмотры. Зато сейчас она очень боится лечить зубы — все, что с этим связано, вызывает у нее массу негативных эмоций.
Ольга утверждает, что высоко ценит то, что дала ей природа. Певица добавила, что гордится собственными зубами, а установка виниров никогда не входила в ее планы. В чем причина столь негативного отношения к декоративным пластинкам? Ирина Александровна, мать Бузовой — стоматолог со стажем. Она много лет проработала в одной из поликлиник Санкт-Петербурга и не советует дочери увлекаться радикальными улучшениями внешности, стараться сохранять естественность.
Ольга достаточно давно не лечится у мамы, предпочитает иметь дело с другими врачами. Певица объясняет, что с родственниками в этом плане трудно взаимодействовать — слишком часто возникает желание пожаловаться и покапризничать. Лучше все же обращаться за медпомощью к посторонним людям. При этом Ирина Александровна держит связь со стоматологом Ольги и интересуется ее здоровьем.
Несколько лет назад знаменитость решилась на стоматологическую операцию. Ольга рассказала, что ей пришлось удалить один зуб по медицинским показаниям. Позже было проведено небольшое хирургическое вмешательство — установка имплантата. Восстановление после процедуры было непростым — оно длилось не один месяц, пока зуб приживался.
Звезда советует не забывать о ежедневной гигиене, всеми силами беречь свое здоровье, следить и ухаживать за полостью рта. По состоянию зубов можно определить, какая у человека наследственность. Поэтому Бузова всегда обращает внимание на улыбки окружающих: если с этим все в порядке, значит, генетика не подкачала.
Зубы Ольги Бузовой: мнение специалистов
Видно, что певица тщательно заботится о своих зубах, регулярно делает профессиональную гигиену и отбеливающие процедуры. Надо понимать, что она является публичной персоной, поэтому должна выглядеть безупречно. Неудивительно, что ее внешность — зона особого внимания.
Врожденные данные
Можно отметить, что у Ольги красивая улыбка и от природы неплохие зубы. Если говорить про их состояние в молодости, то бросается в глаза, что центральная линия резцов не совпадает с серединой лица. Кроме того, имеется наклон, который тоже влияет на общую гармонию. Сразу заметно, что зубы Ольги подвержены истиранию. Скорее всего, причина заключается в дефектах прикуса и анатомических особенностях строения челюсти: различным уровнем десен спереди и узкими зубными рядами. Существуют методы ортодонтического лечения, которые позволяют справиться с этой задачей.
Стоматологические процедуры
Бузова уверяет, что выступает за естественную красоту. Однако она несколько лукавит: некоторые манипуляции по улучшению зубов все же были проведены.
- Улыбка Ольги позволяет увидеть признаки неоднократного стоматологического лечения, а также последствия композитной реставрации, которая, вероятно, была в самом начале ее творческого пути.
- В дальнейшем Бузова установила более дорогие конструкции, однако это не помогло полностью исправить прежние ошибки. Речь идет о керамических винирах, общая стоимость которых составляет не менее миллиона рублей.
- Стоит добавить, что звезда регулярно делает клиническое отбеливание зубов. Сегодня это одна из самых популярных процедур в сфере эстетической стоматологии.
Арам Давидян
Врач стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC
Вывод: зубы Ольги, к сожалению, трудно назвать идеальными. Если посмотреть на фотографии разных лет и внимательно оценить состояние полости рта, то можно заметить некоторые недостатки протезирования. Возможно, поэтому девушка не очень часто улыбается, старается не демонстрировать зубы.
Но несмотря ни на что, знаменитость держится уверенно и продолжает радовать поклонников своим творчеством. Скорее всего, в будущем она полностью избавится от дискомфорта в полости рта и связанных с этим переживаний.