«Больше не повторял этой ошибки»: дезинсектор рассказал, какие опасности подстерегают при обработке помещений

Работа дезинсектора травмоопасна, особенно если халатно относиться к ней. Об этом рассказал специалист со стажем Владимир в интервью сайту «Страсти».

По словам борца с вредителями, риск отравления парами химикатов или их попадания на кожу есть всегда. Травмы можно получить от падения с лестницы, пореза об острые углы на захламленных объектах.

«Со мной лично был случай легкого отравления — закружилась голова и тошнило, потому что в душном помещении немного сдвинул респиратор, чтобы вытереть пот. Больше не повторял этой ошибки», — рассказал Владимир.

Полное интервью с дезинсектором вы можете посмотреть по этой ссылке. В нем специалист рассказал не только о тонкостях своей профессии, но и о клиентах с синдромом Плюшкина, полчищах тараканов и квартирах-свалках, которые не убиралась годами.