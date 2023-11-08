«Бог меня послал к нему в эту минуту»: Лютвинский рассказал, как спас жизнь модельеру Зайцеву

Экс-солист группы «Белый орел», актер театров Романа Виктюка и «Ленкома» Леонид Лютвинский рассказал, как спас жизнь модельеру Вячеславу Зайцеву. Выступая на мероприятии «Мода. Национальное достояние» в Ярославле, артист поделился необычной историей знакомства. На событии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

«В 1984 году я был студентом ГИТИСа, и меня приглашали к Зайцеву. Но я же был актер, неудобно. И все-таки меня к нему затащили на проспект Мира 21.

Вячеслав Михайлович снял бирки с меня, на улице Воровского у него была мастерская. Вечером я пришел, мы сидели, выпивали, а Вячеслав Михайлович очень любил говорить. На столе лежали помидоры, порезанные на четыре части, и вдруг он взял, и одна долька застряла у него вот здесь (показал на горло – прим. «Страсти»). Он мне показывает сюда, я не понял, что. Я выскочил, схватил великого кутюрье и ударил в спину, он упал. В общем все обошлось. На следующий день модельер пошел к врачу, и он ему сказал: «Из тысячи случаев тысяча смертей». Бог меня послал к нему именно в эту минуту.

После этого Вячеслав Михайлович уже никуда меня не отпускал, он хотел, чтобы я у него работал. Он же потрясающий художник, мы очень дружили, и когда встречались с какими-то людьми, Зайцев всегда говорил: «Вот человек, который спас мне жизнь» - поделился Лютвинский.

Модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля 2023 года в Щелковской городской больнице. По решению сына Егора знаменитый кутюрье похоронен на Жегаловском кладбище в Подмосковье.