Блогер Сажина рассказала, как сложились ее отношения с Алексеем Воробьевым после совместных съемок

Журналист сайта «Страсти» посетил презентацию детской косметики Helen Yes от блогера Елены Сажиной, которая ради бизнеса рассталась с дорогостоящей недвижимостью. Помимо блогерской деятельности и предпринимательства, знаменитость выступает на сцене. Так, Елене довелось спеть вместе с музыкальной группой «Фабрика», а во время съемок клипа на эту композицию она познакомилась с певцом Алексеем Воробьевым.

Сажина рассказала, какие отношения теперь связывают ее со звездой. Оказалось, что Елена и Алексей дружат. По словам блогера, Воробьев — отличный, интересный и харизматичный парень. Также девушка назвала партнера по съемкам настоящим режиссером.

«Мне кажется, он настоящий режиссер. Он так много додумал, доделал, что в моменте мы все это осуществили», — рассказала Сажина.

На мероприятии, которое организовала блогер, побывала и актриса Анна Хилькевич. Она рассказала, как относится к методам воспитания детей Рудковской.