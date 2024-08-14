Блогер Мигунова раскрыла секреты воспитания «хрупких» детей

Блогер из Курска Анна Мигунова — мама троих детей. Два года назад девушка родила дочь Варю, которой поставили диагноз «несовершенный остеогенез». О жизни девочки она успешно рассказывает в соцсети. Таких детей еще называют «хрустальными» — неправильное прикосновение может вызвать у них перелом. Анна рассказала порталу «Страсти» о воспитании «хрупкой» Вари и о правилах безопасности, которые помогут избежать травм.

Варя ломала два раза руку и один раз бедро. Первую травму девочка получила при рождении — тогда ее организм был еще слишком слабым. Бедро малышка травмировала минувшей зимой, когда неудачно встала на ножку.

«Регулярно Варе делают капельницы с биофосфонатами и обязательно физические нагрузки, — говорит Анна. — Активные занятия помогают качать мышцы. Чтобы защитить кость, нужно иметь хороший мышечный корсет, и человек живет обычной жизнью, просто он более аккуратен. Среди правил: не тянуть за руки, за ноги, не толкаться. И тогда все будет хорошо».

Несовершенный остеогенез не влияет на умственные способности. Дети с таким заболеванием очень умные и начитанные. Анна не планирует отправлять дочь в детский сад, но девочка обязательно пойдет в школу.

Подробное интервью с мамой «хрупкой» Вари, ставшей звездой социальных сетей, читайте здесь.