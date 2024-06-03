Бизнесвумен Алиса Лобанова официально развелась с обнищавшим мужем-олигархом

Бизнесвумен Алиса Лобанова официально развелась с бывшим олигархом Андреем Лобановым. Об этом она рассказала в интервью порталу «Страсти».

В 2023 году общественность потрясла история телеведущей Лобановой, которую супруг обвинил в отравлении психотропными препаратами и лишении его денег. Предприниматель утверждал, что превратился в бомжа из-за жены, пока она его опаивала. Однако сама Алиса все это отрицает.

После громких заявлений бизнесмена Лобанова дала интервью, в котором пояснила – они официально не разведены. А все обвинения ложны, так как все это время она спасала мужа от тяжелой зависимости, а его бизнес — от полного краха.

Сейчас же Алиса и Андрей выясняют, кто прав, в суде. А супругами они отныне не являются. Лобанова заявила, что официально оформила развод. И сейчас общение с Лобановым происходит только через адвокатов и никак иначе.

«Мы официально разведены и точка. В настоящее время наше общение только через адвокатов. Уверена, что справедливость восторжествует», - заявила бизнесвумен.

При этом, как призналась Алиса, ее сердце свободно, но в ближайшее время вновь вступать в романтические отношения она не планирует.

«Я давно не чувствую себя слабой, в большом бизнесе – это недопустимая роскошь! Мое сердце совершенно свободно, и я пока хочу насладиться этой свободой вдоволь, не торопясь с изменением своего статуса», - поделилась Лобанова.

Интервью с Алисой Лобановой о жизни после развода и бизнесе читайте на сайте «Страсти».