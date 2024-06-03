«Давно не чувствую себя слабой»: Алиса Лобанова о концерте в Кремле, бизнесе и жизни после развода

В мае в Москве состоялся масштабный концерт в Государственном Кремлевском дворце «Дети Победы. Дети России», ведущей которого стала Алиса Лобанова. О молодой предпринимательнице сначала узнали, как о модели и телеведущей. Но за последние десять лет она смогла стать успешной бизнесвумен и меценатом, заслуги которой оценил президент России Владимир Путин.

Однако был и неприятный эпизод в биографии Алисы. В 2023 году бывший муж-миллионер Андрей Лобанов обвинил ее в отравлении психотропными средствами, которые, по его словам, сделали его «овощем», а также заявил, что она лишила его денег. Сама предпринимательница это отрицает и заверяет – она спасала супруга от тяжелой зависимости и тюрьмы, а его бизнес от полного краха. Портал «Страсти» пообщался с Алисой Лобановой о том, как она сейчас живет, о ее новых проектах, а также общении с бывшим избранником.

— Алиса, начать интервью хотелось бы, конечно, с концерта «Дети Победы. Дети России», ведущей которого вы были. Расскажите, почему приняли предложение провести его? Что это значило лично для вас?

— Я впервые вела концерт в Государственном Кремлевском дворце. Для меня это огромная честь! Очень волновалась, но, выйдя на сцену, ощутила ее мощь и силу. Это невероятные ощущения, стоя на главной сцене страны, понимаешь, что это – место творческой силы, тут выступали Мирей Матье, Монсеррат Кабалье, Иосиф Кобзон, Дмитрий Хворостовский. Энергия этого места объединяет людей со всего мира. И в этот день выступали коллективы из разных регионов страны, на одной сцене бурятские танцы с бубнами и грузинский зажигательный «Пандури».

— Удалось ли вам пообщаться с детьми-участниками концерта?

— Да. За кулисами было много детей и много времени, чтобы пообщаться с участниками поближе. Вы бы видели, сколько оптимизма, задора в глазах участников музыкального коллектива из Донецка, они исполнили песню «Будем жить!». Только представьте себе, что происходит в их родном регионе, но даже эти события не лишили их радости жизни, оптимистичного настроя. И этот пример для нас всех как вакцина от пессимизма, уныния. Ребята готовились несколько лет к выступлению на главной сцене России, для многих из них это была заветная мечта. Она стала реальностью благодаря художественному руководителю ансамбля «Золотое яблочко» Николаю Самусеву, который ежегодно проводит этот концерт и прикладывает большие усилия, чтобы все это организовать в Кремле.

—А получается ли совмещать роль матери и успешной бизнесвумен? У вас ведь столько разных проектов! Помогает ли кто-то с воспитанием сына или им занимаетесь только вы?

— Воспитанием сына занимаюсь я. Сейчас сложный подростковый период, идет поиск себя, формируются более взрослые убеждения. В конце концов мальчик превращается в мужчину. Мы прошли сложные моменты взросления, сейчас нам с сыном легко найти общий язык, потому что после ухода из семьи отца он существенно повзрослел, стал ответственным, собранным парнем.