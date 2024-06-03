«Давно не чувствую себя слабой»: Алиса Лобанова о концерте в Кремле, бизнесе и жизни после развода
© Личный архив Алисы Лобановой
В мае в Москве состоялся масштабный концерт в Государственном Кремлевском дворце «Дети Победы. Дети России», ведущей которого стала Алиса Лобанова. О молодой предпринимательнице сначала узнали, как о модели и телеведущей. Но за последние десять лет она смогла стать успешной бизнесвумен и меценатом, заслуги которой оценил президент России Владимир Путин.
Однако был и неприятный эпизод в биографии Алисы. В 2023 году бывший муж-миллионер Андрей Лобанов обвинил ее в отравлении психотропными средствами, которые, по его словам, сделали его «овощем», а также заявил, что она лишила его денег. Сама предпринимательница это отрицает и заверяет – она спасала супруга от тяжелой зависимости и тюрьмы, а его бизнес от полного краха. Портал «Страсти» пообщался с Алисой Лобановой о том, как она сейчас живет, о ее новых проектах, а также общении с бывшим избранником.
— Алиса, начать интервью хотелось бы, конечно, с концерта «Дети Победы. Дети России», ведущей которого вы были. Расскажите, почему приняли предложение провести его? Что это значило лично для вас?
— Я впервые вела концерт в Государственном Кремлевском дворце. Для меня это огромная честь! Очень волновалась, но, выйдя на сцену, ощутила ее мощь и силу. Это невероятные ощущения, стоя на главной сцене страны, понимаешь, что это – место творческой силы, тут выступали Мирей Матье, Монсеррат Кабалье, Иосиф Кобзон, Дмитрий Хворостовский. Энергия этого места объединяет людей со всего мира. И в этот день выступали коллективы из разных регионов страны, на одной сцене бурятские танцы с бубнами и грузинский зажигательный «Пандури».
— Удалось ли вам пообщаться с детьми-участниками концерта?
— Да. За кулисами было много детей и много времени, чтобы пообщаться с участниками поближе. Вы бы видели, сколько оптимизма, задора в глазах участников музыкального коллектива из Донецка, они исполнили песню «Будем жить!». Только представьте себе, что происходит в их родном регионе, но даже эти события не лишили их радости жизни, оптимистичного настроя. И этот пример для нас всех как вакцина от пессимизма, уныния. Ребята готовились несколько лет к выступлению на главной сцене России, для многих из них это была заветная мечта. Она стала реальностью благодаря художественному руководителю ансамбля «Золотое яблочко» Николаю Самусеву, который ежегодно проводит этот концерт и прикладывает большие усилия, чтобы все это организовать в Кремле.
—А получается ли совмещать роль матери и успешной бизнесвумен? У вас ведь столько разных проектов! Помогает ли кто-то с воспитанием сына или им занимаетесь только вы?
— Воспитанием сына занимаюсь я. Сейчас сложный подростковый период, идет поиск себя, формируются более взрослые убеждения. В конце концов мальчик превращается в мужчину. Мы прошли сложные моменты взросления, сейчас нам с сыном легко найти общий язык, потому что после ухода из семьи отца он существенно повзрослел, стал ответственным, собранным парнем.
— Раньше вы довольно тесно сотрудничали с Филиппом Киркоровым. Сейчас вы общаетесь, дружите? Возможно, он поддерживает ваши проекты?
— Да я снималась в его клипах, мы дружили семьями, иногда ездили вместе отдыхать. Но последнее время совсем не общаемся. У меня сейчас свои проекты, у Филиппа свои, мало точек для соприкосновения интересов.
— Чем вы занимаетесь сейчас? Планируются в ближайшее время какие-то проекты, новый бизнес?
— Мы с моей командой активно работаем над развитием собственных торговых марок. Планируем создать в России производство деревянных игрушек. Сейчас я развиваюсь в совсем новом для меня направлении – швейном производстве. Основала бренд спортивной одежды, у нас уже есть как костюмы для взрослых, так и для детей, расширяем ассортимент, разрабатывая новые линейки. На мой взгляд, сейчас такое важное время, когда нужно всему отечественному бизнесу работать в едином направлении – забыть об экспорте и активно развивать производство внутри страны, увеличивая ВВП и давая новые рабочие места. С рынка за последние два года ушли многие иностранные бренды, но в России есть прекрасные дизайнеры. Я несколько раз снималась для обложек ведущих глянцевых изданий в платье прекрасного модельера Галины Подзолко и только на днях с ней лично познакомилась. Она представила новую коллекцию, и я пришла, чтобы ее поддержать.
— А как вы любите отдыхать? С таким большим объемом работы, как у вас, можно столкнуться и с «выгоранием». Как справляетесь? Есть какие-то секреты?
— Не устаю от работы, для меня бизнес как искусство, а я по образованию искусствовед, и поэтому мотивация сделать какой-то проект все более и более совершенным толкает меня все время вперед. От выгорания есть одно проверенное средство - благотворительность, которая, как я считаю, должна более активно развиваться среди всех бизнесменов нашей страны. Например, 1 июня мы с друзьями едем в детский хоспис, в педиатрические отделения, чтоб подарить праздник больным малышам, помочь медицинским учреждениям. Это один из примеров. До этого я восстанавливала алтарь в Храме Христа Спасителя на собственные средства, помогала больным коронавирусной инфекцией в период пандемии, за что меня, как мецената, наградил Владимир Путин. Это и есть та деятельность, которая делает бизнес в России осмысленным, социально ответственным и формирует в конечном счете положительное восприятие бизнесменов в нашем обществе.
— Алиса, вы успешная и состоятельная женщина, которая добивается всего сама. А есть ли кто-то, рядом с кем вы можете почувствовать себя слабой? Сейчас ваше сердце свободно?
— Я давно не чувствую себя слабой, в большом бизнесе – это недопустимая роскошь! Мое сердце совершенно свободно, и я пока хочу насладиться этой свободой вдоволь, не торопясь с изменением своего статуса.
— Если вы не против, хочу немного затронуть тему вашего брака с бизнесменом Лобановым. Вы говорили, что до сих пор не разведены, это все еще так? В каких вы сейчас отношениях?
— Мы официально разведены и точка. В настоящее время наше общение только через адвокатов. Уверена, что справедливость восторжествует и когда придет время, я все расскажу.