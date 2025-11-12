Бизнесмен Ткачев назвал стоимость экзоскелетов «Напарник» для переноса тяжестей

Руководитель ООО «Конструкторское бюро внешних каркасов и биомеханики» Олег Ткачев рассказал, что экзоскелет «Напарник», который предназначен для помощи человеку при переносе тяжестей, будет стоить от 100 тыс. рублей.

«Первые образцы будущего «Напарника», по сути, обозначили основную идею его использования – перенос тяжестей на дальние расстояния. Нынешняя компоновка (в зависимости от варианта исполнения и комплекции оператора) позволяет достигать грузоподъёмности до 50 кг и разгрузки в статике до 100%. При движении по ровной поверхности разгрузка достигает 70–80% в зависимости от топографии. На данный момент мы готовимся к серийному выпуску, делаем его подходящим для масштабирования. Рыночная цена предполагается от 100 000 рублей», - поделился Ткачев.

По его словам, первый образец «Напарника» был создан еще в нулевых. Конструктор Сергей Злыдарь разрабатывал его для себя – будучи альпинистом, мужчина сорвался со скалы и получил травмы, утратил возможность носить тяжести.

«Перенос простого легкого рюкзака за спиной для него - уже испытание. Поскольку он имел базовое инженерное образование, плюс был токарем-фрезеровщиком, то личная проблема побудила его начать разрабатывать экзоскелет для себя и своими силами. Первый образец он сделал еще в нулевых и до сих пор его совершенствует», - поделился Ткачев.

Он добавил, что раньше экзоскелеты казались фантастикой, но теперь становятся актуальными.

«Одна из причин – это несоответствие человеческих природных возможностей и возросших задач, которые теперь требуется выполнять. Человек в своем нынешнем обличии слаб, и, чтобы выполнять современные задачи, надо его усиливать, либо разгрузить, то есть сохранить здоровье. Разумеется, самый простой способ – роботизация. И поэтому человек частично становится роботом. Кроме того, экзоскелеты нужны в реабилитации, которая также за последние годы стала очень актуальной, и данный сегмент использования экзоскелетов будет только расти», - отметил специалист.

