Бизнесмен Олег Ткачев раскрыл стоимость самого дорогого и дешевого беспилотника

Разработчик экзоскелетов и беспилотников Олег Ткачев раскрыл стоимость самого дешевого и дорогого БПЛА. По словам предпринимателя, цена может варьироваться от нескольких тысяч до миллионов долларов.

«Тут нет границ. Есть микродроны за пару тысяч рублей, а есть военные многопрофильные – за несколько миллионов (иногда долларов)», - сказал руководитель «Конструкторского бюро внешних каркасов и биомеханики».

Он считает, что для создания беспилотника нужно обладать такими качествами, как провИдение, предсказание будущего использования дрона, который разрабатываешь – не всегда устройство могут применять по назначению.

При создании БПЛА и экзоскелетов, говорит Ткачев, наработку требуется пропустить через симулятор, чтобы выявить первичные слабые точки конструкции. Только потом образцы делают в масштабе.

«Иначе это обильные траты, зачастую без нужного выхлопа. Уже готовые образцы подвергаем реальным испытаниям», - поделился предприниматель.

О создании экзоскелета «Напарник», а также о разработке беспилотников, их стоимости читайте в интервью с Олегом Ткачевым на сайте «Страсти».