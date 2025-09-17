Бизнесмен Ибрагим Аушев рассказал, во что сейчас лучше всего инвестировать

Бизнесмен Ибрагим Аушев ответил на вопрос сайта «Страсти», во что сейчас лучше всего инвестировать. Он объяснил, что вложение средств зависит от возможностей.

«Все зависит от ваших возможностей. Сейчас я сосредоточен на медиа, образовании и ресторанном бизнесе», - сказал Аушев.

Будучи владельцем крупной международной компании, Ибрагим признался, что строить бизнес в Москве всегда непросто и сложности случаются ежедневно.

«Здесь свои правила и высокая конкуренция. Сложные ситуации происходят каждый день, но только если вы их так воспринимаете. Для меня это — интересные задачи, и я люблю их решать. Моя карьера пошла в гору в 2024 году — тогда компания заметно укрепила позиции на международной арене, а вместе с этим мои песни впервые прозвучали для широкой аудитории», - поделился предприниматель.

Сравнивая бизнес 10 лет назад и сейчас, Ибрагим говорит: развитие новых технологий значительно упростило жизнь предпринимателя. Для тех, кто думает об открытии своего дела, Аушев советует: «Если вы склонны к риску, обладаете развитой интуицией и умеете убеждать, смело пробуйте себя в бизнесе».

Он призывает серьезно относиться к деньгам и не заниматься расточительством. «Я верю, что в них заложена определенная энергия. Не зря расточительство считается одним из тяжких грехов!» - сказал предприниматель.

Подробнее о его карьере, создании хитов для российской эстрады читайте в интервью на сайте «Страсти».