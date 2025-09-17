Бизнесмен Ибрагим Аушев рассказал о работе над песней для Прохора Шаляпина. По его словам, артист просил, чтобы в треке звучало красивое имя.

«Прохор обратился ко мне с просьбой написать песню в восточном танцевальном стиле. Одним из его главных пожеланий было, чтобы в треке звучало красивое женское имя. Работа над песней проходила в нескольких городах, и я рад, что она понравилась как артисту, так и слушателям», - поделился Аушев.

Бизнесмен признался, что написание треков для него – это творчество, которое не может существовать без коммерческой составляющей. Ибрагим против «обесценивания человеческого труда и таланта».

Аушев занимается созданием песен «под ключ». Говорит, что стоимость записи трека зависит от того, с кем человек работает и на какой студии.

«Иногда я создаю один трек с участием нескольких аранжировщиков, чтобы добиться нужного звучания. Это удовольствие недешевое, но работать над треками в кустарных условиях — не для меня», - сказал Аушев.

Говоря о клипах, автор хитов отметил, что они всегда будут популярны. Ибрагим отмечает: при создании песен он не гонится за модой.

«Мне кажется, люди соскучились по честным текстам и душевной музыке. Именно поэтому в чарты вновь врываются Кадышева, Буланова и другие исполнители хитов прошлых десятилетий», - заключил Аушев.

