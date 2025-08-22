Бизнес Вадима Галыгина заработал более 219 миллионов рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Актер и телеведущий Вадим Галыгин активно занимается бизнесом в России. Он владеет четырьмя компаниями, три из которых являются прибыльными.

Самые большие доходы, согласно открытым источникам, Галыгину приносит ООО «ВМГ», которая занимается производством фильмов и телепередач — за 2024 год она принесла 151,1 млн рублей доходов, а чистая прибыль составила 1,3 млн рублей.

Бар «Давно», соучредителем которого является юморист, заработал за 2024 год 55,3 млн рублей, а вот чистая прибыль составила всего 40 тысяч рублей.

Еще одна компания, ООО «АИДА ПИОНЕР РУ», за 2024 год принесла 13,1 млн рублей, ее прибыль составила 120 тысяч рублей.

Есть у Галыгина и убыточный бизнес — парфюмерный магазин «ФРАГРАНС ХАНТЕР». За прошлый год компания показала нулевые доходы и -169 тысяч рублей чистой прибыли.

