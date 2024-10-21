Бизнес Сергея Бондарчука потерпел убытки на 13,3 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям» из открытых источников.

Сын Федора Бондарчука Сергей владеет несколькими компаниями: ООО «Киса коммуникации» и ООО «Студия видеопрокат». Если первая фирма в своей отчетности уже второй год подряд показывает нулевые доходы и расходы, то вторая активно зарабатывает.

Так, согласно открытым данным, ООО «Студия видеопрокат» за 2023 год заработала 975,1 миллион рублей. При этом расходы организации составили 988,4 миллиона рублей, а чистая прибыль ушла в минус на 13,3 миллиона рублей.

Известно, что бизнес Сергея Бондарчука занимается производством сериалов для онлайн-платформ. «Студия видеопрокат» занималась съемками таких сериалов, как «Балет», «Хэппи энд» и «Первый снег».

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