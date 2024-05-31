Бизнес Павла Воли по продаже одежды прогорел на 3 миллиона рублей. Об этом стало известно «Страстям» из открытых источников.

В 2019 году комик Павел Воля открыл онлайн-магазин одежды. Товары продаются до сих пор. Так, на сайте магазина можно найти футболку за 2990 рублей, шорты за 4290 рублей, а спортивный костюм обойдется в 12 990 рублей.

Однако дела с бизнесом, судя по финансовой отчетности, идут не лучшим образом. Согласно открытым источникам, ООО «Воля Веар» за 2023 год заработало 9,7 миллионов рублей, из них расходы составили 12,9 миллионов рублей, а чистая прибыль ушла в минус на 3,2 миллиона рублей.

Кроме магазина с одеждой Воля также владеет ООО «Где шоу», которое занимается услугами по бронированию. Организация, согласно открытым данным, за 2023 год показала ноль рублей доходов, а чистая прибыль составила минус 78 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что уехавший из России Александр Цекало заработал 4,1 млрд рублей на своем бизнесе.