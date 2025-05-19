Бизнес бывшей жены экс-замминистра обороны Иванова Захаровой терпит убытки. Об этом стало известно «Страстям».

Бывшая жена экс-замминистра обороны Тимура Иванова, которого в 2024 году задержали по подозрению во взяточничестве, после ареста мужа вышла из крупной компании ООО «КРИСТАЛЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ», где она являлась соучредителем.

Однако в активе женщины осталась одна компания, в составе учредителей которой она продолжает находиться — ООО «ЧАСТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». Согласно открытым данным, в 2024 году бизнес принес Светлане Захаровой только убытки: при доходе в 505 тысяч рублей, организация ушла в минус на 21 тысячу рублей.

Отметим, что ни за один год, начиная с 2013, компания не принесла прибыль — все это время она показывала только убытки. Максимальный минус у организации был в 2014 году: -9,8 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что бывшая жена опального экс-замминистра обороны Тимура Иванова вернула девичью фамилию.