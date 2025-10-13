Бизнес Алексея Глызина в сфере спортивных услуг заработал 1,5 миллиона рублей

Бизнес исполнителя хита «Зимний сад» Алексея Глызина в сфере спортивных услуг заработал 1,5 миллиона рублей. Об этом стало известно «Страстям».

По данным из открытых источников, у 70-летнего певца есть доля в 12,5% в ООО СК «Забей». Компания была зарегистрированная в феврале 2022 года.

За 2024 год выручка организации составила 1,5 миллиона рублей, чистая прибыль - также 1,5 миллиона рублей. При этом в 2023 году был получен убыток в размере 116 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что летом 2025 года Глызин вынужден был закрыть свое музыкальное агентство из-за убытков. ООО «Глызин Шоутур» проработало 18 лет, однако в 2023 году компания потеряла 1,7 миллиона рублей. В 2024 году ситуация повторилась, только на этот раз убытков стало еще больше — 1,9 миллиона рублей.

