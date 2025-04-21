«Безусловно прецедент»: Грачева объяснила, как обвинительный приговор Хачатуряна повлияет на ход дела его дочерей

Бутырский районный суд Москвы посмертно признал виновным в насилии над дочерьми Михаила Хачатуряна. Решение было вынесено 21 апреля. В беседе с порталом «Страсти» правозащитница Светлана Грачева отметила, что это изменит ход дела сестер Хачатурян. Предположительно, им могут смягчить наказание.

Михаила Хачатуряна обвинили по трем статьям: насильственные действия сексуального характера, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и изготовление порнографии. Светлана Грачева заявила, что это прецедент в судебной практике страны.

«История сестер Хачатурян безусловно прецедент. Только вдумайтесь, родной отец совершал сексуализированное насилие и наносил тяжкие телесные повреждения своим дочерям. Поможет ли обвинительный приговор в отношении Михаила Хачатуряна в деле сестер — безусловно. Суд не оправдает их полностью, но сможет максимально смягчить наказание, так как у них было всего два пути - это либо постоянно терпеть насилие над собой, как психологическое, так и физическое, либо избавиться от причинителя вреда, что дочери и сделали. Психика не выдержала, и они совершили особо тяжкое преступление. Исход закономерный», - заявила Грачева.

Правозащитница, которая сама столкнулась с домашним насилием в прошлом, считает — история сестер Хачатурян должна показать всем тиранам, что, совершая преступления над близкими и родственниками, их действительно ждет наказание.

Напомним, что сестер Хачатурян арестовали по обвинению в убийстве отца 2 августа 2018 года. Тело Михаила с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе.

Ранее сестра Михаила Хачатуряна отреагировала на обвинительный приговор.