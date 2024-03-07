Актриса Ирина Безрукова назвала тело «рабочим инструментом» и рассказала о здоровом образе жизни. 58-летняя знаменитость не курит, а в этот Новый год пила минеральную воду вместо алкоголя. Подробности узнал сайт «Страсти».

«Дело в том, что тело – мой рабочий инструмент, и, как на «Формуле-1» (чемпионат мира по кольцевым автогонкам – прим. «Страсти»), нужно следить за автомобилем, чтобы прийти к финишу, желательно первым. Так и артисту очень важно, чтобы тело ему служило и психика тоже. Так сложилось, что я вообще не курю и никогда не курила», - призналась Безрукова.

Она привела историю из детства, когда в возрасте 5-6 лет попробовала сигареты.

«Я была маленькой девочкой, просто увидела, как мальчишки в деревне за сараем, сидя на каких-то дровах, пускали дым. У них были такие папиросы, они брали дым, набирали в рот, не вдыхая… И я сказала, что тоже хочу, но они как-то не по-доброму засмеялись, дали мне эту папиросу и сказали, что надо глубоко вдохнуть. Я вдохнула и закашляла. У меня слезы полились из глаз, я присела, фактически упала на траву, откашлялась, обиделась на них и ушла», - поделилась актриса.

Сейчас знаменитость с благодарностью к мальчишкам вспоминает о том случае: они отучили от курения на всю жизнь. Безрукова не переносит табачный дым. Что касается алкоголя, то звезда говорит: раньше могла себе позволить немного вина или апероля, но со временем все изменилось.

«Я затрудняюсь сказать, когда последний раз пила хотя бы глоточек чего бы то ни было… А сейчас мне просто не вкусно совсем. И на этот Новый год у меня была хорошая, классная, шипучая, очень качественная минеральная вода, газировка», - поделилась Безрукова.

В окружении актрисы тоже ведут здоровый образ жизни: некоторые увлекаются веганством, другие сыроедением. Безрукова тоже иногда выбирает сыроедческое меню и говорит, что это вкусно.

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