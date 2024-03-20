«Без связи с родителями»: участницы шоу «Большие девочки» рассказали о сложностях на проекте

Шоу «Большие девочки» стартовало на телеканале «Пятница» в начале февраля 2024 года. В социальном проекте, как его называют сами организаторы, принимают участие 13 девушек, которые хотят похудеть.

Участницы еженедельно проходят испытания на физическую выносливость, разговаривают с психологом и учатся правильному питанию.

«Страсти» решили узнать у выбывших из проекта участниц о том, что им далось тяжелее всего.

По словам Настасьи Сытниковой из Сургута, самыми сложными для нее стали физические испытания.

«Я отнеслась к проекту как классному опыту, за который я благодарна судьбе. А вот физические испытания преодолевать было сложно. Но они были невероятно эффективными, направленными на познание и преодоление себя», — рассказала она.

С ней согласна и Диана Глебова, которая покинула проект после шести недель участия. Она добавила, что на проекте пришлось полностью отказаться от общения с родными.

«Было нелегко принять, что теперь у тебя другой образ жизни, а также на время проекта отказаться полностью от своего окружения, быть без связи с родителями, друзьями», — заявила она.

О том, почему шоу «Большие девочки» стало так популярно, читайте в нашей статье.