Без гостей и застолья: начальник ИК-5 в Мордовии Трофимов описал свадьбу заключенных

Начальник ФКУ ИК-5 УФСИН России по Республике Мордовия, подполковник Валерий Трофимов рассказал о свадьбах в колонии. Подробности выяснил портал «Страсти».

По словам Трофимова, свадьба в колонии проходит без гостей и застолий. Присутствуют только сотрудники колонии, работник ЗАГСа и невеста.

После росписи заключенному разрешены три дня длительных свиданий.

Трофимов поддерживает желание заключать брак: во-первых, официальная роспись дает право на длительные свидания, во-вторых, это шанс на исправление человека.

В помещениях для длительных свиданий есть двуспальные кровати, а в некоторых установлены даже маленькие – для ребенка. Кухня и душевая – одна на несколько комнат. В колонии существует график таких свиданий, заранее формируется очередь.

Гостей проверяют, телефоны сдаются. Трофимов рассказал, что иногда посетители пытаются пронести запрещенку, но на контрольно-пропускном пункте все сразу находят.

Самое необычное место, где когда-то пытались пронести телефон, — это икона.

Подробнее о том, как живут осужденные и чем занимаются в колонии, читайте в нашем материале.