«Бескультурный и невежественный»: Останина поддержала отставку футбольного комментатора Александра Боярского

Спортивный комментатор Александр Боярский, посоветовавший девушке-арбитру «сидеть на кухне», а не заниматься мужским футболом, был отстранен от должности. Пресс-служба ФК «Родина» в Telegram-канале сообщила, что «клуб исключает взаимодействие с ним в будущем».

Напомним, что 17 августа во время матча Южной футбольной лиги между командами «Родина» и «Зенит», который судила арбитр Арина Становова, Боярский в прямом эфире посоветовал ей «заниматься своими делами на кухне и мужем» и «рожать детей». Александра разочаровал несправедливо, по его мнению, назначенный пенальти. Кроме того, он заявил, что женщинам вообще не место в мужском футболе.

Отстранение оскандалившегося комментатора вполне оправданно и справедливо, заявила в разговоре с сайтом «Страсти» депутат, глава Комитета Госдумы по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина.

По словам парламентария, человек, избравший для себя работу, связанную с трансляцией своих мыслей на всю страну, должен обладать не только профессиональными качествами, но и высоким уровнем культуры. Это, впрочем, касается всех публичных личностей.