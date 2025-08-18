«Бескультурный и невежественный»: Останина поддержала отставку футбольного комментатора Александра Боярского
© Kashaev Pavel/East News
Спортивный комментатор Александр Боярский, посоветовавший девушке-арбитру «сидеть на кухне», а не заниматься мужским футболом, был отстранен от должности. Пресс-служба ФК «Родина» в Telegram-канале сообщила, что «клуб исключает взаимодействие с ним в будущем».
Напомним, что 17 августа во время матча Южной футбольной лиги между командами «Родина» и «Зенит», который судила арбитр Арина Становова, Боярский в прямом эфире посоветовал ей «заниматься своими делами на кухне и мужем» и «рожать детей». Александра разочаровал несправедливо, по его мнению, назначенный пенальти. Кроме того, он заявил, что женщинам вообще не место в мужском футболе.
Отстранение оскандалившегося комментатора вполне оправданно и справедливо, заявила в разговоре с сайтом «Страсти» депутат, глава Комитета Госдумы по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина.
По словам парламентария, человек, избравший для себя работу, связанную с трансляцией своих мыслей на всю страну, должен обладать не только профессиональными качествами, но и высоким уровнем культуры. Это, впрочем, касается всех публичных личностей.
«Малокультурного человека, даже если он профи в том или ином виде деятельности, на пушечный выстрел нельзя допускать до возможности транслировать в эфире невежественное отношение к женщинам. И вообще к кому бы то ни было. Тем более комментатор. Человек этой профессии должен быть всесторонне образован», — отметила Останина.
Поэтому, считает Нина Александровна, работающих в прямом эфире людей необходимо подвергать тщательной проверке прежде чем допускать их к работе. По ее мнению, для этого необходимо проводить дополнительные квалификационные экзамены.
«Бескультурный и невежественный человек, который демонстрирует собой подобное отношение к людям, просто не может быть допущен. В данном случае речь ведь идет не только о журналистах в широком смысле этого слова, но и вообще обо всех людях, кто имеет возможность заниматься публичной деятельностью. Поэтому, прежде чем решать вопрос о квалификации таких сотрудников, все-таки необходимо давать им всестороннюю оценку. Повторюсь, включая и их культурную образованность», — добавила депутат.