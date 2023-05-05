Беременность и корь: как на развитии плода может отразиться контакт с заболевшим

С начала 2023 года ситуация с корью в России осложняется. Вспышки заболевания зарегистрированы уже в каждом втором регионе страны, однако Роспотребнадзор исключает эпидемию. Поговорили с врачом клинической лабораторной диагностики сети лабораторий KDL Ириной Марьянченко о том, можно ли беременным женщинам делать прививку от кори и как на развитии плода может отразиться контакт с заболевшим.

Известно, что корь действительно опасное заболевание – оно входит в пятерку самых заразных болезней в мире. Корью можно заразиться даже просто оказавшись в помещении, в котором ранее находился носитель инфекции . По словам специалиста, самым эффективным способом профилактики кори является получение вакцины. Первую прививку от кори детям делают в возрасте 12 месяцев, а уже 6 лет они проходят ревакцинацию.

Конечно, далеко не все знают, какие прививки им делали в детстве и чем они успели переболеть, однако если вы планируете беременность, врачи рекомендуют сдать лабораторный анализ на определение концентрации антител к вирусу кори, IgG. Если их содержание в крови превышает пороговое значение, то это значит, что защитных антител достаточно, чтобы не заболеть корью или перенести болезнь в легкой форме без осложнений. В том случае, если концентрация будет низкой, рекомендовано сделать прививку.

При этом прививаться от кори во время беременности не рекомендуется, поэтому позаботиться о защите от заболевания стоит до зачатия.

«Большинство исследователей сходятся во мнении, что, несмотря на высокую заразность, вирус кори не является тератогенным, то есть не повышает риск возникновения пороков развития у плода, а потому врачи все же не рекомендуют прерывание беременности», - отмечает Марьянченко.

При этом, врач подчеркивает, что инфицирования корью в период вынашивания ребенка все же лучше избегать, так как вероятность преждевременных родов и появления на свет новорожденного с малым весом, достаточно велика.

Подробнее о том, почему с начала года в России наблюдается вспышка кори, читайте в материале.