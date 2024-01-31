«Бэллочка прыгала в трусишках на кровати, у Нади не было плохого настроения»: сестра убитой на Кубани женщины о ее последнем дне жизни

Сестра убитой вместе с двухлетней дочерью женщины с Кубани рассказала о последнем дне ее жизни. По ее словам, ничего не предвещало беды, и все в их семье было нормально. Подробностями Виктория поделилась эксклюзивно с порталом «Страсти».

Напомним, что, по предварительной информации, 27-летнюю россиянку и ее маленького ребенка убил бывший сожитель во время ссоры. Сначала он задушил их, затем сжег труп экс-возлюбленной вместе с квартирой, а тело малышки закопал в лесу в Адыгее. При этом никто в семье погибших не мог подумать, что мужчина способен на подобное. Его описывали как общительного и отзывчивого человека, который не пил, не курил и не проявлял агрессию.

За день до трагедии сестра связывалась с родными и договаривалась с ними о встрече. У нее были планы заняться здоровьем, и она просила, чтобы семья присмотрела за ее дочерью Бэллой.

«Последний раз я созванивалась с ней в этот день в 5 вечера, когда была у мамы, с маминого телефона. Все было хорошо, мы с ней договаривались, чтобы я приехала, посидела с Бэллой на неделю со своим ребенком, пока она будет проходить курс массажа, потому что у нее были проблемы со спиной. Я сказала ей: «Ты мне позвонишь, мы договоримся точно, когда мне надо приехать». А она ответила: «Я перезвоню тебе». И все. Это был наш последний разговор. А с мамой она разговаривала в этот же день в 20:15. Это у них был последний разговор, все было хорошо. Бэллочка прыгала в трусишках на кровати, Надя сидела, у нее не было плохого настроения, не была чем-то озабочена. Она была в нормальном расположении духа, без каких-либо горестей и переживаний. Она просто сказала: «Мам, я сейчас переписываюсь, позвоню тебе чуть позже. И больше не перезвонила», - рассказала Виктория.

На утро женщина перестала выходить на связь, а ее экс-возлюбленный всех заверял, что все в полном порядке. Как выяснилось, за это время он пытался скрыть улики.

«Мы писали ей в течение всего дня, мало ли какая ситуация, может быть, разрядился телефон, она уехала, ушла на работу и не зарядила его. Может быть, сломался, еще что-то - все бывает в этой жизни. Поэтому мы не обратили сразу внимания, но, когда она уже не отвечала до четырех вечера, мы с мамой уже забили тревогу, потому что это странно, это на нее не похоже. В 17:18 я написала Бислану с просьбой о том, чтобы он поехал и посмотрел, как они. На что он ответил: «Да, хорошо, конечно, я сегодня с утра к ней приезжал, но она мне не открыла. Возможно, ее не было дома». Я подумала, что она правда уехала, может быть, в этот момент она гуляла с Бэллой в 11 утра. Он приехал к ним, по его словам, в 21:44. Написал, что она жива-здорова, просто не хочет ни с кем общаться, у нее нет настроения, она заплаканная. Но он описал поведение, которое не свойственно моей сестре, поэтому мы с мамой сразу выехали из Кропоткина в ночь, где-то в 22:00. Дорога не близкая, примерно до Краснодара нам ехать два часа, и по городу до Нади еще час. В общей сложности дорога занимает три часа, это без пробок. Мы выехали и когда подъехали к Краснодару, нам сотрудники полиции сообщили о том, что квартира сгорела вместе с Надей», - поделилась собеседница издания.

Полное интервью с родной сестрой убитой в Краснодаре читайте на сайте «Страсти».