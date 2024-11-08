Беглый певец Валерий Меладзе отметит юбилей не в России: даст большой концерт в Латвии по 200 евро за билет

Певец Валерий Меладзе, сделавший карьеру в России, тем не менее отметит день рождения за границей. Впрочем, здесь артиста уже не ждут - музыкант исчез после начала спецоперации, покинул страну и поселился в Испании. 60-летие он встретит в Латвии, дав большой концерт. Цена билетов на мероприятие доходит до 200 евро. Подробности узнал сайт «Страсти».

28 июня 2025 года в Риге Меладзе отпразднует два юбилея: свое 60-летие и 30-летие творческой деятельности. В честь этого российский исполнитель организует концерт в «Арена Рига».

Цена на билеты начинается от 42 евро (4,4 тыс. рублей). Максимальная стоимость места в партнере – 200 евро (21 тыс. рублей), следует из данных латвийского сервиса по продаже билетов. Пока неизвестно, много ли желающих найдется послушать песни беглого артиста за эти деньги.

Ходили слухи, что певец хотел выступить перед российской публикой в свой юбилей. В итоге выяснилось, что латвийская публика ему ближе и роднее.

«Артист с большой любовью и особой нежностью относится к латвийским поклонникам. Возможно, поэтому именно здесь он решил отметить свой юбилей, разделив радость этого значимого события именно с рижскими зрителями», - говорится в афише мероприятия.

Дополнительно указывается, что концерт продлится два часа, скидок для инвалидов в кресле-каталке нет. Дети до пяти лет могут попасть на концерт бесплатно, не занимая отдельное место.

Меладзе два года не выступает в России. Он осуждал политическую ситуацию в стране, а на одном из зарубежных концертов продолжил фразу поклонника «Слава Украине». Из-за скандала его хотели лишить гражданства России, а также запретить въезд в страну.

Ранее стал известен гонорар Меладзе на новогодние выступления. В этом году артист поднял цену на 3 млн рублей.