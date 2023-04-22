«Бег» глазами и наполнение энергией: 6 простых телесных практик для улучшения жизни

Современный мир заставляет человека находиться постоянно в бешеном ритме. Люди бегут, боясь не успеть построить карьеру, влюбиться, завести детей, объездить мир и заработать как можно денег. Однако это все пагубно сказывается и на физическом, и на психологическом здоровье. И чтобы не «сгореть» нужно в один момент сказать «стоп» и обратиться к заботе о себе. Преподаватель факультета психологии Университета «Синергия» Наталья Козлова перечислила шесть полезных практик, которые помогут замедлиться и изменить жизнь в лучшую сторону.

1. Хороший сон. Казалось бы, простая истина, но именно качество сна в первую очередь влияет на самочувствие человека. Никакие упражнения и медитативные техники не сравняться с методом расслабления и активации жизненных сил, придуманным самой природой.

2. Научитесь переключаться. Часто так бывает, что мы мыслями уносимся или в будущее, или в прошлое. Фантазируем о том, что может случиться, или переживаем ситуации, которые уже случились. Есть простое упражнение, помогающее научиться переключаться. Его суть: внимательно смотреть по сторонам и описывать то, что видите прямо здесь и сейчас. Например, если вы идете по улице: «Я сейчас вижу дерево. Сейчас ранняя весна, и листьев на нем пока нет. Справа от меня магазин продуктов» и т.д. Принцип простой: что вижу, то и описываю. Постарайтесь в процессе движения чаще смотреть наверх.

3. Упражнение «бегающие глаза». Природа сама придумала для нас такую реакцию на стресс, а многочисленные исследования доказали, что, совершая сознательные движения глазами, мы быстрее успокаиваемся, и наше эмоциональное состояние улучшается. Этот принцип положен в основу такого психотерапевтического направления как ДПДГ - десенсибилизация переживаний движением глаз.

4. Упражнение «заземление». Сядьте удобно. Поставьте ноги на пол, почувствуйте, как стопы упираются в поверхность. Ощутите опору под ногами. Переключите ваше внимание на состояние коленей, бедер, спины. Обратите внимание на свое дыхание. Послушайте, как бьется ваше сердце. Отметьте, что в вашей голове нет ни одной мысли. Почувствуйте прикосновение одежды к вашей коже, как воздух соприкасается с ней. Сделайте несколько вдохов и выходов, проследите за своим дыханием. Ответьте себе на вопрос: «Чувствую ли я сейчас напряжение в теле? Где именно?». Постарайтесь расслабиться.

5. Упражнение «Я наполнен энергией». Встаньте, поставьте стопы на расстоянии 20-25 см друг от друга, носки чуть внутрь. Это важно. Таким образом, вы будете опираться на верхнюю часть стопы, а не на пятки, как большинство из нас привыкло. Колени «мягкие», то есть они должны быть чуть согнуты в коленях, и ни в коем случае не быть напряженными. Расслабьте мышцы живота, плечи, шею.

Есть два варианта продолжения. Первый : в исходном положении, представьте себе, что из ваших стоп идут корни, сильные, ветвистые корни, расположенные вокруг вас. Вообразите, как эти корни собирают жизненную энергию. Она поднимается от корней сначала в стопы, потом проходит через «мягкие» колени, поднимается все выше и выше. С каждым вздохом она наполняет ваше тело. Рассмотрите, какая эти потоки энергии: какого они цвета, как они расходятся по вашему телу, где концентрируются. Упражнение имеет смысл выполнять 10-15 минут.

Второй вариант для тех, кому сложно представить себе «корни». Вообразите, что внутри вашей головы возникает светлый луч, который медленно и последовательно движется сверху вниз и по пути своего движения освещает изнутри все части лица, шеи, плеч, рук теплым, ровным и расслабляющим светом. Внутренний луч как бы формирует новую внешность спокойного и освобожденного человека, удовлетворенного собой и своей жизнью. Представлять теплый внутренний луч необходимо несколько раз, моделируя движение сверху вниз. Можете внутренне произнести: «Я наполнен энергией! Я готов действовать!»