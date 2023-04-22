«Бег» глазами и наполнение энергией: 6 простых телесных практик для улучшения жизни
Современный мир заставляет человека находиться постоянно в бешеном ритме. Люди бегут, боясь не успеть построить карьеру, влюбиться, завести детей, объездить мир и заработать как можно денег. Однако это все пагубно сказывается и на физическом, и на психологическом здоровье. И чтобы не «сгореть» нужно в один момент сказать «стоп» и обратиться к заботе о себе. Преподаватель факультета психологии Университета «Синергия» Наталья Козлова перечислила шесть полезных практик, которые помогут замедлиться и изменить жизнь в лучшую сторону.
1. Хороший сон. Казалось бы, простая истина, но именно качество сна в первую очередь влияет на самочувствие человека. Никакие упражнения и медитативные техники не сравняться с методом расслабления и активации жизненных сил, придуманным самой природой.
2. Научитесь переключаться. Часто так бывает, что мы мыслями уносимся или в будущее, или в прошлое. Фантазируем о том, что может случиться, или переживаем ситуации, которые уже случились. Есть простое упражнение, помогающее научиться переключаться. Его суть: внимательно смотреть по сторонам и описывать то, что видите прямо здесь и сейчас. Например, если вы идете по улице: «Я сейчас вижу дерево. Сейчас ранняя весна, и листьев на нем пока нет. Справа от меня магазин продуктов» и т.д. Принцип простой: что вижу, то и описываю. Постарайтесь в процессе движения чаще смотреть наверх.
3. Упражнение «бегающие глаза». Природа сама придумала для нас такую реакцию на стресс, а многочисленные исследования доказали, что, совершая сознательные движения глазами, мы быстрее успокаиваемся, и наше эмоциональное состояние улучшается. Этот принцип положен в основу такого психотерапевтического направления как ДПДГ - десенсибилизация переживаний движением глаз.
4. Упражнение «заземление». Сядьте удобно. Поставьте ноги на пол, почувствуйте, как стопы упираются в поверхность. Ощутите опору под ногами. Переключите ваше внимание на состояние коленей, бедер, спины. Обратите внимание на свое дыхание. Послушайте, как бьется ваше сердце. Отметьте, что в вашей голове нет ни одной мысли. Почувствуйте прикосновение одежды к вашей коже, как воздух соприкасается с ней. Сделайте несколько вдохов и выходов, проследите за своим дыханием. Ответьте себе на вопрос: «Чувствую ли я сейчас напряжение в теле? Где именно?». Постарайтесь расслабиться.
5. Упражнение «Я наполнен энергией». Встаньте, поставьте стопы на расстоянии 20-25 см друг от друга, носки чуть внутрь. Это важно. Таким образом, вы будете опираться на верхнюю часть стопы, а не на пятки, как большинство из нас привыкло. Колени «мягкие», то есть они должны быть чуть согнуты в коленях, и ни в коем случае не быть напряженными. Расслабьте мышцы живота, плечи, шею.
Есть два варианта продолжения. Первый: в исходном положении, представьте себе, что из ваших стоп идут корни, сильные, ветвистые корни, расположенные вокруг вас. Вообразите, как эти корни собирают жизненную энергию. Она поднимается от корней сначала в стопы, потом проходит через «мягкие» колени, поднимается все выше и выше. С каждым вздохом она наполняет ваше тело. Рассмотрите, какая эти потоки энергии: какого они цвета, как они расходятся по вашему телу, где концентрируются. Упражнение имеет смысл выполнять 10-15 минут.
Второй вариант для тех, кому сложно представить себе «корни». Вообразите, что внутри вашей головы возникает светлый луч, который медленно и последовательно движется сверху вниз и по пути своего движения освещает изнутри все части лица, шеи, плеч, рук теплым, ровным и расслабляющим светом. Внутренний луч как бы формирует новую внешность спокойного и освобожденного человека, удовлетворенного собой и своей жизнью. Представлять теплый внутренний луч необходимо несколько раз, моделируя движение сверху вниз. Можете внутренне произнести: «Я наполнен энергией! Я готов действовать!»
6. Упражнение «Арка Лоуэна». Исходное положение такое же. Обратите внимание на свое дыхание. Прислушайтесь к биению своего сердца. Теперь начинайте очень медленно наклоняться вперед. Сначала голова аккуратно опускается на грудь, потом почувствуйте, как сгибается ваша спина. Наклоняйтесь вперед очень медленно. Дышите ртом. Колени должны оставаться «мягкими» - это важно. Наклонитесь настолько, насколько вы сможете это сделать. Шея расслаблена, голова свободно «болтается». Оставайтесь в таком положении 5 минут. После начинайте очень медленно подниматься. Почувствуйте, как каждый позвонок постепенно «возвращается» на свое место. Последней поднимается голова. Оставайтесь еще некоторое время в исходной позиции. Дышите спокойно. Прислушайтесь к своему сердцебиению. Главное правило: никаких резких движений!
При регулярном выполнении этих упражнений, как показали результаты исследований, повышается жизненный тонус, быстрее проходит усталость, улучшается качество жизни. Помните, всегда нужно уделять внимание своему телу, ведь человек – это в первую очередь тело.
Наталья Козлова
Преподаватель факультета психологии Университета "Синергия"