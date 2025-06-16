«Баскова со сцены убрать невозможно»: Юрий Лоза высказался о творчестве певца

Певец, композитор, поэт-песенник Юрий Лоза в беседе с сайтом «Страсти» поделился мнением о творчестве Николая Баскова. Он порассуждал о том, стоит ли артисту уступить дорогу молодым и уйти со сцены, или вернуться к оперному пению.

«Баскова со сцены убрать невозможно. Говорить «его песни» неправильно – он не умеет писать песни, правильно говорить «песни, которые он поет». К классической опере он отношения не имеет, просто иногда берет в репертуар номера, которые любят петь оперные певцы», – поделился Юрий.

В последние несколько лет наблюдается всплеск популярности патриотических песен. Но Николай не выпускал новинок в этом направлении. Лоза предположил, с чем это может быть связано.

«Какой бы ни был развлекающий контент, но сегодня ситуация сложная, а патриотизм неплохо монетизируется. Басков покупает у авторов репертуар. Если у него нет каких-либо песен, значит, либо они ему не понравились, либо за них попросили слишком много денег», – считает певец и композитор.

Полный материал о начале творческого пути Николая Баскова, его заработках и скандалах можно прочитать здесь.