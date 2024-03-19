Баланс между работой и личной жизнью: кому подходит удаленка

Не менее важно для себя понять, сможете ли вы поддерживать баланс между работой и личной жизнью? Когда в связи с пандемией начался массовый переход на удаленку, по словам Юлии, выяснилось, что дома некоторые сотрудники работают гораздо больше, чем в офисе. Согласно данным опросов, уже в 2020 году 45% опрошенных удаленщиков начали перерабатывать, а 75% респондентов сказали, что работают по выходным. С того времени глобально ситуация не изменилась.

Организация рабочего пространства — еще один важный фактор. С ним связан не менее важный вопрос: «Позволит ли ваше окружение работать вам из дома?» Получится ли работать на удаленке, если в это же время с вами рядом будут находиться супруг или супруга, дети или иные родственники? Можно сказать, что это не проблема, и будет достаточно одного разговора с близкими. Но в реальности нужно быть готовым к тому, что придется поднимать этот вопрос не один раз. Причем не факт, что получится обойтись без разногласий и споров, отметила основатель академии. Поэтому перед переходом на удаленку продумайте, где и как вы будете работать: за своим рабочим столом в общей комнате, в вашем отдельном кабинете или, например, в коворкинге.

Для того чтобы не ошибиться, выбирая между удаленкой и офисом, необходимо протестировать каждый формат, заявила Каленова. Есть несколько вариантов.