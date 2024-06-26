«Лицемерная артистка»: продюсер высказался о критикующей Россию Лайме Вайкуле

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов поделился мнением о критикующей Россию певице Лайме Вайкуле. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Во-первых, Лайма – лицемерная. Я бы назвал ее лицемерной, конченой артисткой. Я ее так называю, потому что она в первый же день с начала СВО стала поддерживать украинскую сторону, а не Российскую Федерацию, которая дала ей славу, зрительскую симпатию, большие деньги, кучу мероприятий и концертов. Давайте не забывать, что она в России благодаря этому накупила недвижимости, три машины, которые она уже успела за это время продать. Нажила очень хорошее состояние», - поделился шоумен.

Продюсер также прокомментировал новость о том, что запланированный на конец июля в Юрмале фестиваль исполнительницы не пользуется зрительским спросом: в настоящий момент продано не более 10% билетов.

«Ни один нормальный человек, даже находясь в Юрмале, не пойдет к артисту, который горит русофобскими шутками. Она ведет себя неподобающе. Лайма дружит с Аллой Пугачевой, она ее близкая подруга. Сейчас они как сплоченные коллеги по несчастью. <…> Фестиваль ждет полнейший провал. Пусть скажет спасибо что, 10 процентов людей придут к ней на фестиваль. <…> Лайма сама себе перекрыла кислород», - резюмировал Дворцов.

Ранее мы писали, что Лайма Вайкуле использует Аллу Пугачеву в корыстных целях на фестивале в Юрмале.