Автор «Проекта в красных платьях» сообщила о трудностях с проведением в Беларуси

Создательница «Проекта в красных платьях» Элеонора Шипулина сообщила, что столкнулась с трудностями при проведении мероприятия в Беларуси. Подробности узнал сайт «Страсти».

«Мы точно знали, что там не приветствуется белый цвет в сочетании с красным. Но и проект не про это – мы про красоту и любовь, позитив и только хорошее. Мы не про политику и провокации. Поэтому, зная нюансы, мы шли только с красным цветом, из уважения к стране, и вообще белый цвет полностью исключили и добавили зеленый. Так дали всем понять, что для нас уважение к Беларуси важно, мы идем в страну с дружеским настроем, чтобы женщины двух стран, объединившись, показали миру дружбу и красоту через участие в проекте. Когда поняли, что мы мирный проект, все прошло красиво и замечательно», - рассказала Шипулина.

Она отметила, что для проведения мероприятия в других странах изучаются закон и культура государства.

«Ни одно мероприятие не проходит без согласований и разрешений. Этот процесс начинается почти за год до реализации проекта, а то и раньше», - добавила Шипулина.

В 2024 году проект прошел в 22 городах России и Минске. В 2025-м организаторы планируют мероприятия в Азербайджане и Китае.

«Китай любит и уважает красный цвет. Мы там будем очень логичны: женщины из России и Китая вместе построят «сердце мира» как символ единения и дружбы народов. Азербайджан уже давно нас зовет к себе: женщины ждут и пишут личные сообщения. Самое интересное, что у стран на флаге есть красный цвет – это для нашего проекта тоже немаловажно», - заключила Шипулина.

Подробнее о проекте читайте в нашем интервью.