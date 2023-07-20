Автор объявления о поиске няни для мужа рассказала о самом необычном отклике на вакансию
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Автор объявления о поиске няни для мужа рассказала о самом необычном отклике на вакансию. Подробностями блогер и бизнесвумен Дина Валиева поделилась с изданием «Страсти».
В Сети появилось объявление, в котором миллионерша из Татарстана сообщила о поисках няни для мужа. За знание анекдотов про Вовочку, песен Михаила Круга и хоккейного жаргона успешному кандидату пообещали 150 тысяч рублей в месяц. По словам Дины, вакансия вызвала настоящий ажиотаж, «так как резюме скидывал каждый десятый». При этом только один отклик соискателя особенно запомнился бизнесвумен.
«Мне предлагали себя в качестве мужа», — с иронией высказалась Валиева.
Дина отметила, из шестисот людей, откликнувшихся на вакансию, она пригласила на собеседование лишь двоих.
«Очень много заявок. 90% — это мужчины от 30 лет и старше. Мне без разницы, какого пола будет кандидат», — резюмировала блогер.
Полное интервью Дины Валиевой читайте здесь.