Аврора Киба ушла от вопроса о сроках свадьбы с Григорием Лепсом. Об этом стало известно «Страстям».

Еще в июне 2024 года Григорий Лепс рассказывал, что сделал предложение своей возлюбленной Авроре Кибе. Однако свадьба, которая планировалась летом 2025 года, пока так и не состоялась.

19-летняя избранница Лепса пришла на премьеру сериала «Три сестры» от KION, однако напрямую отвечать на вопрос о свадьбе не стала.

«Вопрос задают уже год. Обновления по статусу пока нет и это такой маленький, но большой секрет для всех», — рассказала она.

При этом живут возлюбленные пока отдельно и не собираются съезжаться.

«Пока на совместную недвижимость планов нет, у нас у всех есть своя недвижимость», — заявила Киба.