Авраам Руссо рассказал об отношении к Виктору Дробышу и Иосифу Пригожину

Певец Авраам Руссо рассказал в интервью сайту «Страсти» о том, как сейчас относится к Виктору Дробышу и Иосифу Пригожину. Ранее между ними возникали скандальные эпизоды, и продюсеры давали нелестные комментарии о звезде в СМИ.

Руссо признался, что у него нет обид на Дробыша.

«Обид у меня нет, надеюсь, что у него тоже. Виктор — прекрасный человек, который умеет дружить. Он блестящий композитор, сделал потрясающую карьеру, достиг всего, чего можно и нельзя. Молодец, дай Бог ему здоровья. Успешный человек — это всегда о чем-то говорит. И Виктор Дробыш — как раз такой случай», – отметил Руссо.

Певец также ответил на вопрос, смог бы он снова сотрудничать с Иосифом Пригожиным.

«Пожалуйста, почему нет. Он, безусловно, талантливый продюсер, способный на многое. Я желаю только добра и процветания. Я готов рассматривать любые предложения о сотрудничестве, но только на честных условиях, кто бы это ни был. Чтобы все договоренности выполнялись, а слова не расходились с делом, и чтобы был обоюдный интерес», – поделился звезда.

Полное интервью Руссо о сотрудничестве с Кристиной Орбакайте, возможном романе с певицей и отношении к Алле Пугачевой можно прочитать здесь.