Атмосфера и продукты: шеф-повар назвал отличия дорогого ресторана от обычного

Шеф-повар ресторана Л.Е. С. Валерий Чигарнов объяснил, в чем заключается разница между дорогим и бюджетным ресторанами. По его мнению, ключевым отличием служит контраст в атмосфере и качестве блюд.

«Тут говорить о еде сложной или простой очень тяжело, потому что у всех разные преставления о вкусах. Для кого-то это сложная еда кажется простым, а для кого-то простая еда — сложным. Все относительно в этом мире. Думаю, главное отличие в атмосфере и качестве продуктов», — заявил кулинар.

Валерий также подчеркнул, что в премиальные заведения, как правило, ходят люди с большой насмотренностью и интересом к более сложной кухне.

Помимо этого, шеф отметил, что для поддержания уровня сервиса на кухне ресторана необходимо предъявлять высокие требования как к себе, так и к другим поварам. В частности, необходимо объяснить персоналу важность полученных эмоций гостей от посещения заведения и показать своим примером, как нужно работать.

Полное интервью Валерия Чигарнова о сложностях профессии, заработке и любимых блюдах читайте на сайте "Страсти".