Атлет Стас Богданов стал первым человеком в России с синдромом Дауна, покорившим Килиманджаро

В 2019 году благотворительный фонд «Синдром любви» совместно с «Лабораторией Касперского» организовал необычную акцию для людей с ментальным особенностями. Двое атлетов с синдромом Дауна, бегун с ДЦП и воспитанник детского дома поднялись на самую высокую гору Африки — вулкан Килиманджаро. За их восхождением все желающие следили в режиме онлайн. В преодолении 5 тысяч метров им помогли тренеры, врач и волонтеры. В составе группы был 27-летний москвич с синдромом Дауна Станислав Богданов. Россиянин рассказал порталу «Страсти», как ему удалось совершить это непростое восхождение.

В первые дни ребята поднимались бойко и проходили по 10 км в день. Природа постепенно менялась и становилась похожей на инопланетную. Участники экспедиции увидели обезьян, раскачивающихся на лианах, дождевые леса постепенно сменились рощами с альпийскими лугами.

Ближе к высоте 4 тыс. метров пейзаж утрачивает зеленые краски. Кругом песок, камни, огромные валуны и пустота — напоминает Марс. К третьей ночевке на 4 700 метрах у всех начинается горная болезнь. Одному из особенных атлетов, Степану, становится так плохо, что приходится отказаться от дальнейшего подъема. Но Стас пока держится бодро и продолжает путь.

На высоте в 5 300 метров его самочувствие ухудшилось: он уже с трудом шел, засыпал на ходу, пару раз чуть не упал. Рядом были гиды, готовые поймать участников группы в любой момент, но ради безопасности парня отправили вниз. До вершины он не дошел всего лишь 500 метров.

На вопрос, что было самым сложным в восхождении, Стас ответил: «Не дойти до вершины». В этот момент молодой человек начал эмоционально говорить, его слова сбивались. Настолько он расстроился из-за того, что покорил Килиманджаро не до конца, но это не помешало Стасу поставить абсолютный рекорд для людей с синдромом Дауна.

Подробную историю россиянина с синдромом Дауна, его достижениях и преодолении трудностей можно прочитать здесь.