Астролог Ваказов: союз Пугачевой и Галкина* – не просто стечение обстоятельств
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Брак российского артиста эстрады Максима Галкина*(признан иноагентом на территории РФ) и певицы Аллы Пугачевой всегда был поводом для обсуждения. Одни не верят, что супруги действительно испытывают теплые чувства друг к другу, другие – пророчат им скорый разрыв. Мы решили узнать у астролога Дмитрия Ваказова, почему Галкин* предпочел связать свою жизнь с женщиной, которая старше него на 27 лет.
По словам специалиста, с первого же взгляда на натальную карту артиста видно, что он интуитивно слышит сигналы вселенной и следует им.
«Его Солнце стоит в 8-ом доме (доме Плутона – самой мощной и влиятельной высшей планеты, доме больших чужих денег и трансформации). Это значит, что самооценка Максима* привязана к постоянной трансформации по всем сферам жизни, включая личную», - поясняет астролог.
Положение Солнца – а именно оно отвечает за наше «Я», Эго – показывает, что у Максима* с рождения заложены показания на финансово удачное партнерство и на мощного и властного партнера в целом, что очень характерно описывает Аллу Борисовну. Меркурий (планета, отвечающая за мыслительный процесс, коммуникацию) в натальной карте шоумена стоит в своем родном знаке – в Близнецах, это говорит о том, что у Галкина* никогда не было сложностей выстроить коммуникацию с любым человеком, даже с такой звездой, как Алла.
Также астролог добавил, что Меркурий в доме брака дает его владельцу ещё большую популярность и известность, эту закономерность мы все увидели после свадьбы пары в 2011 году. При этом Ваказов уверен, что шоумен не намеренно выбирал в жены Примадонну.
Луна (наши чувства и эмоции, способность выживать и адаптироваться) Максима* стоит в знаке Рыб, в доме рода. Луна также олицетворяет маму в натальной карте, а так как Луна в карте Максима* напряженная, можно сделать вывод, что в детстве Максиму* не хватало материнских чувств, во взрослой жизни это переросло в нехватку простого человеческого тепла, которое он обрел рядом с Аллой.
Дмитрий Ваказов
Астролог
Алла в карте Максима* является плутонианской фигурой с огромной властью, мощью над окружением, которая через мудрость и умение предчувствовать ход событий, помогает ему понять тонкие хитросплетения реальности.
Если говорить о браке Максима* с Аллой с точки зрения астрологии, их брак построен в первую очередь на любопытстве и интересе, иногда на практической выгоде, «от головы». Если заглянуть в «Любовь», то по данным карты можно сказать, что любовные чувства очень рациональны. Механизм влюбленности происходил через разговоры, прогулки, поездки, тусовки, легкий флирт и игру во «френдзону».
«Можно подытожить, сказав, что персона Аллы достаточно ярко фигурирует в карте Максима*, и их брак не простое стечение обстоятельств. Его союз с Аллой заряжен особым эволюционным электричеством, проверяющим натива на прочность, это когда ты решаешь возникающие сложности в браке и постоянно меняешься, и пара не распадется», - заключил астролог.
Ранее мы рассказывали о том, что происходит со здоровьем Аллы Пугачевой в настоящий момент.
*признан иностранным агентом на территории РФ.