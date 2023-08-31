Астролог Ваказов: союз Пугачевой и Галкина* – не просто стечение обстоятельств

Брак российского артиста эстрады Максима Галкина*(признан иноагентом на территории РФ) и певицы Аллы Пугачевой всегда был поводом для обсуждения. Одни не верят, что супруги действительно испытывают теплые чувства друг к другу, другие – пророчат им скорый разрыв. Мы решили узнать у астролога Дмитрия Ваказова, почему Галкин* предпочел связать свою жизнь с женщиной, которая старше него на 27 лет.

По словам специалиста, с первого же взгляда на натальную карту артиста видно, что он интуитивно слышит сигналы вселенной и следует им.

«Его Солнце стоит в 8-ом доме (доме Плутона – самой мощной и влиятельной высшей планеты, доме больших чужих денег и трансформации). Это значит, что самооценка Максима* привязана к постоянной трансформации по всем сферам жизни, включая личную», - поясняет астролог.

Положение Солнца – а именно оно отвечает за наше «Я», Эго – показывает, что у Максима* с рождения заложены показания на финансово удачное партнерство и на мощного и властного партнера в целом, что очень характерно описывает Аллу Борисовну. Меркурий (планета, отвечающая за мыслительный процесс, коммуникацию) в натальной карте шоумена стоит в своем родном знаке – в Близнецах, это говорит о том, что у Галкина* никогда не было сложностей выстроить коммуникацию с любым человеком, даже с такой звездой, как Алла.

Также астролог добавил, что Меркурий в доме брака дает его владельцу ещё большую популярность и известность, эту закономерность мы все увидели после свадьбы пары в 2011 году. При этом Ваказов уверен, что шоумен не намеренно выбирал в жены Примадонну.