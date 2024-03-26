Антон Лаврентьев считает, что у Гузеевой можно поучиться «существовать в кадре»

Антон Лаврентьев считает, что у Ларисы Гузеевой можно поучиться «существовать в кадре». Телеведущий поделился мнением в беседе с изданием «Страсти».

Антон Лаврентьев стал ведущим проекта «Перепой звезду». Благодаря шоу каждый желающий может бросить вызов известному артисту и заявить о себе на всю страну. По словам Антона, у проекта «яркое, мощное, крутое жюри». Лариса Гузеева, Егор Кончаловский, Петр Дранга и Денис Казанский никогда не судили вокальные конкурсы. Они оценивают участников, основываясь на эмоциях и жизненном опыте.

«В этом и суть — оценивать нужно сердцем, прожитым опытом. У Егора Кончаловского, у Ларисы Гузеевой, Петра Дранги, Дениса Казанского его крайне много. Благодаря чему они могут увидеть в человеке настоящее, и это самое важное!» — высказался телеведущий.

Также Антон рассказал о работе с Гузеевой. По его словам, Лариса — удивительный и «невероятно талантливый» человек, у которого можно многому научиться.

«Лариса Гузеева — удивительный человек, невероятно талантливый, очень душевный. Если у нас и есть на эстраде человек, у которого хотелось бы научиться существовать в кадре, то это Лариса! С ней невероятно интересно, она — старший товарищ!» — пояснил Лаврентьев.

Полное интервью Антона Лаврентьева о работе на ТВ и съемках в шоу «Орел и Решка. Шопинг» читайте здесь.