Антон Лаврентьев рассказал, в какой стране будет рожать жена Алина Астровская. Телеведущий поделился откровением с изданием «Страсти».

Антон Лаврентьев и Алина Астровская готовятся к рождению второго ребенка. Супруги решили не раскрывать пол малыша, поэтому отказались от пышной гендер-пати. Антон и Алина устроили торжество в уединенном формате.

«Мы сделали гендер-пати для нас двоих. Наша помощница взяла результаты, заказала торт. Мы с утра встали, дрожащими руками его разрезали и узнали, кто у нас будет. Вы узнаете это совсем скоро. ПДР стоит на конец апреля», — рассказал артист.

Как выяснилось, супруги задумывались о родах за границей. Они рассматривали Аргентину, Коста-Рику, Бразилию и даже связывались с местными специалистами. Однако в последний момент Антон и Алина решили, что будут рожать в России.

«Мы думали над тем, чтобы поехать рожать за границу: в Аргентину, Коста-Рику или Бразилию. Мы много об этом читали и созванивались со специалистами на местах. Но, к сожалению, я в ближайшее время не могу уехать из страны из-за съемок и проектов, а отпускать жену одну я не хочу», — пояснил Лаврентьев.

Полное интервью Антона Лаврентьева об отцовстве и съемках в шоу «Орел и Решка. Шопинг» читайте здесь.