Анна Михалкова заработала на производстве детского контента 273 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям».

В 2023 году дочь режиссера Никиты Михалкова Анна Михалкова вместе с сестрой Надеждой учредили ООО «М_ФАБРИКА ДЕТСКОГО КОНТЕНТА». Согласно публичным данным, 51% компании принадлежит Анне, 39% - Надежде.

За 2024 год организация, занимающаяся съемками видео для детей, заработала 273,4 миллиона рублей. Чистая прибыль компании составила 46,8 миллионов рублей. При этом годом ранее доход организации был куда скромнее — 66,5 миллионов рублей при чистой прибыли 35 миллионов рублей.

Известно, что в 2024 году ООО «М_ФАБРИКА ДЕТСКОГО КОНТЕНТА» занималась организацией детского шоу «Дядя Степа. Говорят: под Новый год…» по мотивам одноименного произведения Сергея Михалкова.

Ранее мы писали о том, что Анна Михалкова сделала неожиданное признание о сыне.