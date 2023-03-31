Андропауза: что нужно знать о мужском климаксе и как он влияет на здоровье

В нашем обществе не принято говорить о проблемах, с которыми сталкиваются мужчины. Особенно если они касаются здоровья. К сравнению – о женской менопаузе в сети можно найти достаточно большое количество статей, а вот о мужском климаксе – адропаузе – не особенно. Поговорили с врачом-эндокринологом, андрологом, терапевтом Тамарой Гелашвили, как такой естественный для любого человека процесс, как старение, отражается на мужчинах и их репродуктивных функциях.

По словам специалиста, всё дело в гормоне, который отвечает за все мужские признаки в организме – низкий тембр, оволосение по-мужскому типу, либидо, мускулатура – тестостерон. Уровень этого гормона снижается у сильной половины человечества примерно на 1% в год после 40 лет, а то и раньше . Врач-эндокринолог успокаивает: у большей части пожилых мужчин уровень тестостерона сохраняется в пределах нормы и только у 10-25% могут возникнуть проблемы.

К слову, зачастую низкий уровень тестостерона явно не проявляется, и чтобы определить, достаточно ли его в организме, мужчинам необходимо пройти обследование. Кроме того, симптомы, связанные с низким уровнем тестостерона, не специфичны, поскольку они могут быть вызваны возрастными изменениями, приемом лекарств или другими состояниями, например такими, как ожирение. Тем не менее, Тамара Гелашвили рекомендует обратиться к врачу, если мужчину беспокоят такие симптомы как:

• Снижение сексуального желания (либидо) и активности

• Снижение спонтанной эрекции или эректильной дисфункции

• Увеличение грудных желез

• Бесплодие

• Переломы, уменьшение роста

• Сильная потливость

• Избыточный вес

• Нарушение углеводного обмена

• Депрессивные состояния

• Постоянная усталость

• Снижение мышечной массы

Доктор подчеркивает – существуют и другие симптомы, выражающиеся в снижении мотивации и уверенности, подавленном настроении и плохой концентрации.

«Интересно отметить, что во время исследования мужчин с андропаузой, в городе Арок, наиболее распространенным симптомом, с которым столкнулись опрошенные мужчины, было низкое либидо или низкое половое влечение», - обратила внимание специалист.

В заключение Тамара Гелашвили добавила, что тактика лечения будет зависеть от симптоматики и уровня тестостерона в крови. Полный материал читайте по ссылке.