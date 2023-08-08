Андролог-уролог Индароков: каких врачей и почему мужчина ежегодно должен посещать
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Многие мужчины не любят ходить к врачу и часто терпят боль, лишь бы не посещать поликлинику и не лечиться. Врач андролог-уролог сети клиник «Будь Здоров», член Российского общества урологов и онкоурологов Индароков Тембулат рассказал порталу «Страсти», почему мужчинам важно проводить ежегодный чек-ап всего организма.
Три кита комплексного обследования:
• консультация врача
• инструментальная диагностика
• лабораторная диагностика.
По словам специалиста, регулярный скрининг организма или знакомая всем диспансеризация – необходимая основа здорового будущего, так как своевременное обследование позволяет выявить на ранней стадии многие распространенные заболевания.
В организме человека все взаимосвязано: работа одного органа может влиять на работу другого, обменные процессы, регенерацию и восстановление тканей. Например, вовремя не вылеченные половые инфекции в будущем могут повлиять на возможность мужчины стать отцом. А нерациональные питание и физические нагрузки, например, подъем тяжестей, травмы, нарушения кровообращения и питания органов и тканей, в том числе костно-мышечного аппарата могут неожиданно привести к заболеванию артроз, которое стремительно молодеет. А значит, ограничению подвижности, выраженному болевому синдрому, невозможности заниматься любимым видом спорта, в будущем – необходимости оперативного лечения.
Индароков Тембулат подчеркивает: многие заболевания мочеполовой сферы протекают бессимптомно, поэтому, например, большая часть новообразований в почках выявляется случайно во время обследования. Часто мужчины избегают визитов к врачу, пока не столкнутся с серьезными проблемами – обычно на данной стадии заболевание (простатит, пиелонефрит, аденома простаты) успевает «обрасти» осложнениями.
Мужчинам следует один раз в год проходить программу урологического обследования: она занимает всего около 1,5 часов и включает минимум необходимых обследований и консультаций, например: первичный и повторный приемы уролога, УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства; УЗИ предстательной железы трансректальное. Раннее начало лечения может дать возможность избежать хирургического вмешательства и рецидивов.
Тембулат Индароков
Андролог-уролог сети клиник «Будь Здоров», член Российского общества урологов и онкоурологов
Из чего может состоять конструктор здоровья для мужчин:
• консультации врачей: терапевта, уролога, невролога, офтальмолога, стоматолога; а при необходимости дополнительно: кардиолога, оториноларинголога, физиотерапевта, травматолога
• основные диагностические исследования: ЭКГ, рентгенография органов грудной клетки, УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ)
• сдача основных лабораторных анализов: общий (клинический) анализ крови; общий анализ мочи; микроскопическое исследование отделяемого из уретры.
Не стоит забывать и про гормоны, например, гормоны щитовидной железы влияют на очень многие процессы в организме: обменные, регенерации. При сбоях и недостатке или избытке гормонов возникают негативные последствия для всего организма. Одни из частых симптомов: выпадение волос, набор веса, проблемы со зрением, апатия и слабость.
«Можно посещать врача-эндокринолога один раз в два года, и он назначит обследования для проверки правильного функционирования щитовидной железы, проверит гормональный профиль», - заключил врач.
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