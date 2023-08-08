Андролог-уролог Индароков: каких врачей и почему мужчина ежегодно должен посещать

Многие мужчины не любят ходить к врачу и часто терпят боль, лишь бы не посещать поликлинику и не лечиться. Врач андролог-уролог сети клиник «Будь Здоров», член Российского общества урологов и онкоурологов Индароков Тембулат рассказал порталу «Страсти», почему мужчинам важно проводить ежегодный чек-ап всего организма.

Три кита комплексного обследования:

• консультация врача

• инструментальная диагностика

• лабораторная диагностика.

По словам специалиста, регулярный скрининг организма или знакомая всем диспансеризация – необходимая основа здорового будущего, так как своевременное обследование позволяет выявить на ранней стадии многие распространенные заболевания.

В организме человека все взаимосвязано: работа одного органа может влиять на работу другого, обменные процессы, регенерацию и восстановление тканей. Например, вовремя не вылеченные половые инфекции в будущем могут повлиять на возможность мужчины стать отцом. А нерациональные питание и физические нагрузки, например, подъем тяжестей, травмы, нарушения кровообращения и питания органов и тканей, в том числе костно-мышечного аппарата могут неожиданно привести к заболеванию артроз, которое стремительно молодеет. А значит, ограничению подвижности, выраженному болевому синдрому, невозможности заниматься любимым видом спорта, в будущем – необходимости оперативного лечения.

Индароков Тембулат подчеркивает: многие заболевания мочеполовой сферы протекают бессимптомно, поэтому, например, большая часть новообразований в почках выявляется случайно во время обследования. Часто мужчины избегают визитов к врачу, пока не столкнутся с серьезными проблемами – обычно на данной стадии заболевание (простатит, пиелонефрит, аденома простаты) успевает «обрасти» осложнениями.