Андрей Макаревич* не может продать билеты на свой творческий вечер в Грузии

Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) не может продать билеты на свой творческий вечер в Грузии. Об этом стало известно «Страстям».

22 августа музыкант Андрей Макаревич* планирует презентовать свое вино израильского производства в Тбилиси. Однако, судя по всему, в Грузии не очень заинтересованы в иностранных винах. За неделю до мероприятия проданы лишь билеты из первой корзины, которые стоили 150 лари (4500 рублей).

В продажу только поступили билеты из второй корзины за 170 лари, хотя указано, что планируется запустить еще более дорогие билеты — за 200 лари и 250.

Такая же ситуация с мероприятием музыканта, которое он планирует провести 24 августа в Батуми. Судя по всему, площадка весьма скромная — ресторан. Но и здесь выкупили билеты только из первой корзины.

На мероприятии также появится жена Макаревича* Эйнат Кляйн.

