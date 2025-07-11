Андрей Чадов признался, что в некоторых фильмах сейчас не стал бы сниматься

Актер Андрей Чадов рассказал, что в некоторых картинах сейчас бы не стал сниматься. Об этом он сообщил в разговоре с сайтом «Страсти».

У актера узнали, есть ли фильмы, за роли в которых Чадову стыдно.

«Стыдно нет, но есть картины, в которых я сейчас бы не стал принимать участие. Потому что эта картина не несет ничего хорошего. Название не буду говорить. Есть фильмы, после просмотра которых встает вопрос зачем. А если искусство не несет свет, хотя бы малый, я не понимаю, какой смысл во всем», - поделился Чадов.

Он не стал критиковать кого-либо из режиссеров и отметил: у каждого кинодеятеля есть успешные и менее успешные работы точно так же, как у актера.

Интервью с Андреем Чадовым, в котором он рассказал об увлечении живописью и садом, любви к жене, работе с актрисой Анастасией Заворотнюк, читайте на сайте «Страсти».