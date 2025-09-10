Анатолий Цой объяснил, почему распалась группа Меладзе MBAND

Певец Анатолий Цой прославился в России благодаря группе MBAND, в которую он попал после участия в проекте «Хочу к Меладзе». Коллектив просуществовал шесть лет и неожиданно прекратил существование в 2020 году. Артист рассказал сайту «Страсти», почему распался бойс-бэнд.

Анатолий признался, что провел счастливые годы в коллективе, душа в душу и с продюсером, и с ребятами. У группы было множество поклонниц, но популярность бойс-бэнда снизилась, по мнению артиста, из-за TikTok.

«Очень сильно нас подвел TikTok. С появлением этой соцсети в России появилось огромное количество поющих блогеров и популярность нашей группы быстро пошла вниз. Ко всему прочему, у каждого в команде появились личные амбиции, поэтому общим решением было принято, что мы уходим в сольное плаванье», — объяснил Цой.

С тех пор артист занимается сольной карьерой — он выпустил десятки синглов и альбом «На ощупь».

