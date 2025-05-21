Анастасия Макеева отказалась от роли в сериале, в котором снялась Боярская

Анастасия Малькова-Макеева отказалась от роли в сериале, в котором снялась Елизавета Боярская. Актриса рассказала о возвращении на экраны и профессиональных табу сайту «Страсти».

Анастасия Малькова-Макеева приостановила съемки в кино, сосредоточившись на театральной деятельности и музыкальной карьере. По словам артистки, она с удовольствием вернется на экраны, когда ей продолжат стоящую роль. Малькова-Макеева отметила, что в современном кино много мата и постельных сцен, а к таким съемкам она не готова.

«Когда меня ждать в кино? Когда предложат качественную, хорошую роль. Я с удовольствием, но у меня есть нюансы: я не хочу в кино материться, но в последнее время это как-то очень модно. Мне такие сценарии присылали, когда я не понимала, как на это реагировать, когда мне нужно, не стесняясь во всех выражениях, материться. Я считаю до сих пор, что это не моя история. А, во-вторых, с тех пор, как кино стало не по телевидению, а на платформах, очень много появилось обнаженки. И если раньше это были какие-то деликатные моменты, то сейчас все голые ходят по причине и без, то есть непонятно, зачем надо в этот момент раздеваться», — высказалась артистка.

Как выяснилось, актрисе предлагали роль в сериале «Опасная близость», от которой она отказалась. Вместо Анастасии главную героиню сыграла Елизавета Боярская, и, по мнению Мальковой-Макеевой, она передала образ «абсолютно роскошно».

«Мне не так давно предлагали роль в сериале «Опасная близость». Там сыграла Елизавета Боярская роскошно абсолютно. Но там, как в кино специализированном. Я так, наверное, не готова уже. Если раньше, по молодости, какие-то были моменты смелости в этом отношении, то сейчас я не могу, не понимаю. Я не смогла бы сниматься ни в таком кино, как «Содержанки», ни в каких-то других фильмах. Вот если будет роль, которая будет направлена на что-то другое, – может быть. Мне, наверное, надо в какой-то возрастной ценз перейти, чтобы я уже была не героиней, а, не знаю, бабушкой. Как-то эти тенденции современного кино пока мне чужды», — пояснила Анастасия.

Актриса признается, что в начале карьеры у нее было больше смелости.

Полное интервью Мальковой-Макеевой об участии в музыкальном шоу «Поймай меня, если сможешь» телеканала «Россия», знаковых ролях и браке с Романом Мальковым читайте здесь.