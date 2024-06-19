Американский стилист назвала самую немодную звезду российского шоу-бизнеса

Стилист-имиджмейкер Вероника Лемле, построившая карьеру в США, назвала самую немодную звезду отечественного шоу-бизнеса. Она отметила, что хуже всех одевается балерина Анастасия Волочкова. А вот самая стильная, по мнению эксперта, модель Мария Миногарова.

В беседе с порталом «Страсти» Вероника заявила, что на сегодняшний день экс-прима Большого театра обладает самым дурным вкусом в одежде, и за это ее часто обсуждают в Сети. При этом стилист считает, что Волочкова может выглядеть лучше, если начнет выбирать более элегантные наряды.

«Самой не стильной селебрити я бы могла назвать Анастасию Волочкову. Зачастую в соцсетях ее обсуждают именно за дурной вкус. И, действительно, если посмотреть на стиль Анастасии Волочковой, то можно заметить, как часто она демонстрирует нижнее белье, одевается невпопад, носит странную обувь на платформе, которая порой просто уродует ее образ. По большому счету, если бы Анастасия одевалась более элегантно, выбирала брюки свободного кроя, которые ей идут по ее типу фигуры, старалась облегчить низ, то она смотрелась бы очень стильно и элегантно», - поделилась стилист.

Вероника отметила, что ей нравится, как выглядит Мария Миногарова. По ее мнению, ее можно считать самой стильной звездой в России.

«Мария любит экспериментировать с цветом и принтами, и у нее классно получается сочетать яркие, необычные оттенки, такой стиль достаточно смелый, он всегда привлекает внимание. Также вещи, которые Мария носит, прекрасно садятся на ее фигуру, то есть, она знает свои особенности и поэтому всегда выглядит очень элегантно. И, можно сказать, что основной ее лайфхак в том, что она хорошо миксует дорогие статусные вещи с более простыми. На самом деле это не каждый умеет делать, поэтому в основном мы можем видеть либо как все одеваются в масс-маркет, либо все одеваются в люкс. Как раз уникальность и стиль появляются там, где можно сочетать и люкс и более простые вещи», - заявила Лемле.

Интервью с Вероникой Лемле о моде в США и России читайте на сайте «Страсти».