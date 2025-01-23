«Алла прогнала Максима*»: друг рассказал о желании Пугачевой вернуться в Россию

Певица Алла Пугачева после отъезда из России осталась в одиночестве. Ее муж Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) занят на гастролях, а дети, по сообщениям СМИ, будут учиться в лондонской школе. Друг уехавшей Примадонны Стас Барецкий рассказал в беседе с сайтом «Страсти» о том, что происходит с артисткой.

Шоумен отметил, что супруги уже давно не состоят в любовных отношениях.

«Алла прогнала Максима* и не хочет его видеть! Вместе они бывают на светских раутах, но это чисто для журналистов! Конечно, Алла Борисовна хочет вернуться в Россию, да и многие россияне этого хотели бы, но не для политики, а для творчества!» – заявил Стас.

Барецкий подчеркнул, что российская эстрада без Аллы Борисовны стала скудной. По его мнению, певица могла бы вернуться и возродить ее.

«Общаюсь с ней по этому поводу, и она признает, что сделала большую ошибку, главную в своей жизни, вступив в политическую игру. Это не её, творческий человек должен творить, летать и радовать своих слушателей!» – убежден шоумен.

Ранее мы писали о том, что Пугачева отвернулась от внуков, оставшихся в России.

*(Признан иноагентом на территории РФ)